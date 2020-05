„Jesteśmy im winni ogromną wdzięczność”. Prezydent odznaczył weteranów

– Polscy żołnierze reprezentują Polskę i realizują nasze interesy i za to, z punktu widzenia Rzeczypospolitej, jesteśmy im winni ogromną wdzięczność – powiedział prezydent Andrzej Duda. Z okazji przypadającego 29 maja Dnia Weterana prezydent odznaczył Gwiazdami Morza Śródziemnego dziesięcioro uczestników misji wojskowych. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

– To bardzo ciekawe doświadczenie, możliwość zetknięcia się z zasadami służby koleżanek i kolegów z innych krajów, współpracy sojuszniczej, zobaczenia świata, obycia się w nowych warunkach, wypróbowania swoich zdolności, umiejętności, często wytrzymałości w innych warunkach klimatycznych, w innych warunkach terenowych, w innych warunkach społecznych, kulturowych – powiedział prezydent Andrzej Duda.



Mówiąc o tym, co dla Polski wynika z ich służby, prezydent zaznaczył, że „liczące się państwo z ambicjami, państwo, które chce być szanowane w przestrzeni międzynarodowej, które chce mieć znaczenie, powinno być reprezentowane i powinno występować wszędzie tam, gdzie także w trudnej sytuacji jest potrzeba międzynarodowego współdziałania”.



– Polscy żołnierze, czy to służąc w czasie misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy to służąc w ramach naszych kontyngentów w różnych innych misjach sojuszniczych, w szczególności w Sojuszu Północnoatlantyckiego, reprezentują Polskę i realizują nasze interesy. Za to, z punktu widzenia Rzeczypospolitej, za to wszystko jesteśmy im winni ogromną wdzięczność – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że państwo polskie nie patrzy wyłącznie na kwestię własnego bezpieczeństwa, ale postrzega Sojusz Północnoatlantycki jako organizację o wymiarze światowym, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim krajom członkowskim i ich mieszkańcom.

– De facto oznacza to zapewnienie bezpieczeństwa na świecie. Dlatego nasi żołnierze stali i stoją ramię w ramię z żołnierzami armii sojuszniczych, zwłaszcza armii amerykańskiej, w Afganistanie, Iraku i innych miejscach świata. Dlatego też nasi żołnierze, wykonując tę służbę, liczą się z tym, że mogą nie wrócić nigdy do domu, że można oddać życie w służbie ojczyźnie, że można zostać poszkodowanym – mówił Andrzej Duda.



Gwiazdą Morza Śródziemnego za misję PKW EUNAVFOR MED SOPHIA prezydent odznaczył 10 wojskowych: por. mar. Annę Cygan z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, mł. chor. Andrzeja Chrzanowskiego z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, mjr Mariusza Glazera z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, st. chor. szt. Krzysztofa Grzeszczaka z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, kmdr por. Mariusza Konopkę z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, kpt. mar. Pawła Koszałkę z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, kmdr por. Cezarego Kurkowskiego z Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, st. chor. szt. Iwonę Rychter z 6. Ośrodka Radioelektronicznego, kpt. mar. Małgorzatę Trelę z 3. Flotylli Okrętów oraz plut. Kamila Warmbiera z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.



Przed południem prezydent Duda złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa, a potem spotkał się z uczestnikami Rajdu Motocyklowego Weteranów i dokonał uroczystego rozpoczęcia tego rajdu.



Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzony jest 29 maja wraz z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych. W ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa wzięło udział ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska. Podczas misji poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych.



