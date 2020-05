Dorn krytykuje opozycję. „Jestem tym zmęczony, mam tego dość”

Jeśli opozycja sobie wyobraża, że w oparciu o jednomandatową większość w Senacie doprowadzi do politycznego unicestwienia obozu władzy, który ma prezydenta, większość w Sejmie i rząd ze wszystkimi służbami, to są to niepoważne rojenia – mówi w rozmowie z „Faktem” były polityk PiS Ludwik Dorn, który dwa miesiące temu wymyślił plan zablokowania wyborów 10 maja.

RAPORT: KAMPANIA 2020



„Żadnego sensu w tym nie widzę i nie jestem w stanie dostrzec. Te posunięcia są poza granicą jakiejkolwiek racjonalności” – mówi Dorn, komentując działania opozycji



Jak dodaje, część poprawek do ustawy jest w jego opinii uzasadniona. „Ale należałoby te poprawki zgłosić i przekazać w poniedziałek do Sejmu. I tyle” – ocenia.



„Jeśli opozycja sobie wyobraża, że w oparciu o jednomandatową większość w Senacie doprowadzi do politycznego unicestwienia obozu władzy, który ma prezydenta, większość w Sejmie i rząd ze wszystkimi służbami, to są to niepoważne rojenia” – mówi były polityk PiS.



Dorn zaznacza, że tak jak miliony Polaków chciałby znać już termin wyborów i jest zmęczony odwlekaniem ich w czasie. Równocześnie apeluje do opozycji o odpowiedzialność, zimną krew, rozsądek i powagę. „A wybory będą” – mówi.

#wieszwiecej Polub nas