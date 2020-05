Bielan: Nielegalna zbiórka? PO sama sobie zrobiła ten kłopot

– Platforma sama zrobiła sobie ten kłopot, również dlatego, że przedłuża pracę nad ordynacją wyborczą w Senacie. Gdyby marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie przetrzymywał tej ustawy, byłaby ona uchwalona, wybory byłyby zarządzone i PO miałaby czas na zorganizowanie zbiórki podpisów – ocenił europoseł PiS Adam Bielan, odnosząc się do o doniesień portalu tvp.info o nielegalnym zbieraniu podpisów na listach poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego.

Jak ujawnił nasz portal, sympatycy prezydenta Warszawy prowadzą zbiórkę podpisów, mimo że wybory jeszcze nie zostały zarządzone.



W radiowej Jedynce Adam Bielan podkreślił, że ta sytuacja nie jest dla niego zaskoczeniem, bo od kilku dni wielu polityków PO „w pewnej nieostrożności” opowiadało o tym, że podpisy są już zbierane.



Pełnomocnik sztabu Andrzeja Dudy odniósł się również do sondaży, w których zyskuje nowy kandydat KO Rafał Trzaskowski.



– Do sondaży trzeba podchodzić spokojnie. Zarówno do tych dających zwycięstwo prezydentowi Andrzejowi Dudzie w I turze, jak i tych mówiących o tym, że czeka nas trudna walka w II turze – powiedział, dodając, że „nastawia się na bardzo trudną kampanię”.

źródło: pap

– Apeluję do wszystkich zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy o jak największe zaangażowanie. Z całą pewnością to nie będzie spacerek. Będziemy musieli bardzo mocno pracować, żeby te wybory wygrać – stwierdził.