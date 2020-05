Są nowe zakażenia koronawirusem. Poinformowano o kolejnych ofiarach

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o kolejnych 141 potwierdzonych badaniami przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W ostatnich godzinach – jak podał resort – zmarło pięć zarażonych pacjentek z COVID-19.

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (98), dolnośląskiego (13), opolskiego (9), świętokrzyskiego (6), wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (3), podkarpackiego (2), lubuskiego (1).



Resort poinformował też o kolejnych ofiarach epidemii. To 85-letnia kobieta ze Zgierza, 65-letnia kobieta z Poznania, 86-letnia kobieta ze Starachowic, 51-letnia kobieta i 87-letnia kobieta z Raciborza. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



W związku z przekazanym przez WSSE Lublin raportem dotyczącym dwóch błędnie zaraportowanych przypadków zakażenia z 27 maja, zostały one odjęte ze statystyk.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem to 22 964. Zmarło w sumie 1043 pacjentów z COVID-19.

