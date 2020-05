„To nie jest ostatnie słowo.” Łukasz Schreiber o kulisach pracy nad tarczą antykryzysową

Przygotowanie państwowego wsparcia dla gospodarki było niezwykle złożoną operacją – mówi w rozmowie z portalem tvp.info przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. – Niektóre decyzje należało podejmować błyskawicznie. Senat nie zawsze działał tak szybko, jakbyśmy się tego spodziewali. Krytykanctwo tych, którzy – delikatnie mówiąc – umiarkowanie wypełnili swoje zobowiązania, jest zadziwiające. Odnosząc się do opinii Rafała Trzaskowskiego, zdaniem którego rząd zbytnio obciąża samorządy zadaniami związanymi z tarczą, nasz rozmówca przypomniał, że samorządy obsługują jedynie dwa z bardzo wielu mechanizmów, co więcej, Powiatowe Urzędy Pracy są finansowane przez władze centralne.

Morawiecki i Szumowski. Niedoceniany duet antykryzysowy Państwo polskie ochroniło życie i zdrowie Polaków oraz polską gospodarkę. Teraz, gdy mimo trwania epidemii, powoli wracamy do normalności - fakt... zobacz więcej

– Jest w Polsce grupa osób, mediów i polityków opozycji, która będzie wszystko krytykowała bez względu na to, co się dzieje. Zarzut, że coś można było szybciej czy wcześniej będzie się pojawiał zawsze – ocenił minister Schreiber



Nasz rozmówca przypomniał, że kryzys związany z pandemią uderzył niespodziewanie, a na jego skalę „nikt ani w Polsce, ani na świecie nie był gotowy” zatem określone mechanizmy pomocowe trzeba było dopiero przygotować. Dzięki temu pomoc teraz już może trafiać do przedsiębiorców w 48 lub nawet w 24 godziny.



– Jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, o ochronie miejsc pracy, skala pomocy to jest co najmniej 190 mld. Subwencje, umarzalne w wysokości nawet do 75 proc. to 100 mld i 90 mld to postojowe, zwolnienia z ZUS, mikropożyczki, fundusz przeznaczony na ochronę miejsc pracy – wyliczał minister.

Łukasz Schreiber: nie zrzuciliśmy tarczy na samorządy, obsługują tylko dwa mechanizmy

Jak dodał, wartość wszystkich pakietów pomocowych, obejmujących także służbę zdrowia, zabezpieczenie porządku publicznego i inne dziedziny sięga 300 mld zł.

Zdaniem ministra w przypadku Trzaskowskiego chodzi o „zarzuty ze strony jednego samorządowca, który sobie wyjątkowo kiepsko poradził i zainteresował się problemem dopiero, gdy uznał, że będzie kandydatem na prezydenta kraju".



Zdaniem ministra w przypadku Trzaskowskiego chodzi o „zarzuty ze strony jednego samorządowca, który sobie wyjątkowo kiepsko poradził i zainteresował się problemem dopiero, gdy uznał, że będzie kandydatem na prezydenta kraju”.



– Do momentu gdy nie było tej decyzji o jego kandydowaniu, udało się obsłużyć urzędowi pracy 4 czy 5 proc. wniosków o mikropożyczki. Następnego dnia po decyzji o kandydowaniu daje 150 pracowników. Lepiej późno niż później – ocenił nasz rozmówca.



Szef Komitetu Stałego RM podkreślił, że wsparcie lokalnego rynku jest w interesie samorządowców, zaś o tym, że zarzuty wobec rządu są niesłuszne, świadczą wyniki. Łukasz Schreiber o wsparciu dla przedsiębiorstw: już wypłacono 60 mld

Z jednej strony, jak zauważył, chodzi o prognozy agencji ratingowych, które są zgodne co do tego, że w Polsce skala recesji będzie najniższa, a z drugiej – o już obserwowane zjawiska: w porównaniu do 100 tys. nowych bezrobotnych w naszym kraju, w USA jest ponad 36 mln (w proporcji do liczby ludności byłoby to 3,5 mln w Polsce), zaś w samym stanie Connecticut (3,5 mln mieszkańców) jest 300 tys. nowych bezrobotnych.



Na początku pandemii twierdzono, że już w maju w Polsce będzie milion nowych bezrobotnych. Dzięki wsparciu gospodarki udało się tego uniknąć, wymagało to jednak stworzenia – po raz pierwszy w historii Polski – odpowiednich mechanizmów.



– Najtrudniejszym mechanizmem do zoperacjonalizowania była tarcza finansowa. Najpierw ogłoszona została tarcza antykryzysowa wartości 212 mld i później te 100 dodatkowych miliardów z emisji obligacji. To gigantyczne przedsięwzięcie – podkreślił nasz rozmówca. Łukasz Schreiber o kulisach pracy nad tarczą antykryzysową: to nie jest ostatnie słowo

– Jest to operacja o tyle złożona, że pandemia koronawirusa uderzyła w całą naszą gospodarkę, ale także w życie codzienne. Trzeba było zracjonalizować działanie różnych instytucji, od instytucji kultury począwszy na działaniach służb mundurowych skończywszy. Trzeba było działać szybko, więc na pewno mogły pojawić się tez błędy. Ale była pełna determinacja, pełne zaangażowanie – relacjonował nasz rozmówca.



– Pan premier podzielił nas na trzy podstawowe grupy: tych, którzy zajmowali się szeroko rozumianą ochroną zdrowia i życia Polaków; tu oczywiście wiodące działania prowadził minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski, ale to była też kwestia zapewnienia odpowiedniego sprzętu, rozpoczęcia produkcji itd. – wyjaśnił.



– Druga część to część gospodarcza, gdzie, nie ukrywam, jakąś małą część tego zespołu także stanowiłem. I trzecia – to zwłaszcza szefowie służb mundurowych, ludzie, którzy działali na swoich odcinkach tam, gdzie to konieczne. Polacy ocenią nasze działania, ale takie krytykanctwo, gdzie się, powiedzmy, umiarkowanie wypełniło własne zobowiązania, jest zadziwiające – ocenił minister.



Jak wyjaśnił, prace nad mechanizmami wsparcia wymagały z jednej strony nieraz dłuższych konsultacji, z drugiej strony pewne decyzje musiały zapaść błyskawicznie. – Niektórych działań nie można było przewlekać, zwłaszcza że Senat też nie zawsze działał błyskawicznie, nie tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali, ale szereg rzeczy było konsultowane – zapewnił Łukasz Schreiber. Przypomniał, że w niektórych przypadkach, np. tarczy finansowej, konieczne było uzyskanie również zgody Komisji Europejskiej.