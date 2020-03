Prezydent Andrzej Duda założył oficjalne konto na TikToku, czyli najpopularniejszej aplikacji dla młodzieży. Swój pierwszy TikTok postanowił skierować do uczniów. „Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie, ale potrzebny jest też sport, e-sport. Zapraszam was do turnieju Grarantanna Cup, organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji” – powiedział prezydent na nagraniu.

