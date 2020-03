Ginekolog zakażony koronawirusem; zamknięty oddział szpitala i przychodnia

Do odwołania wstrzymano przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku i zamknięto poradnię ginekologiczną w SPZOZ w Celestynowie. Powodem jest zdiagnozowanie koronawirusa u ginekologa, który pracował w obu placówkach.

O zamknięciu poradni ginekologicznej gmina Celestynów poinformowała na Facebooku. „Informujemy, że na podstawie decyzji Sanepidu w związku z wykryciem zarażenia koronawirusem u lekarza pracującego w Poradni Ginekologicznej w SPZOZ w Celestynowie, Poradnia będzie nieczynna do odwołania” – czytamy.



Dzień wcześniej o podobnej decyzji poinformowało Powiatowe Centrum Zdrowia (PCZ) w Otwocku.



„W związku z potwierdzeniem zarażenia wirusem COVID-19 członka personelu Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, od dnia 29 marca 2020 r. do odwołania, wstrzymuje się przyjęcia na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Pozostałe oddziały szpitala, w tym Izba Przyjęć, funkcjonują bez zmian” – napisano w komunikacie na stronie szpitala.

Ginekolog odniósł się do sytuacji w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. Podkreślił w nim, że nie wykazuje ani nie wykazywał żadnych objawów wskazujących na koronawirusa, a pozytywny wynik testu był dla niego „wielkim szokiem”.„W czwartek tj. 26.03 otrzymałem wiadomość z sanepidu, że zostaję objęty kwarantanną, gdyż osoba, z którą miałem znikomy kontakt kilka dni wcześniej, otrzymała wynik dodatni. Byłem po dyżurze lekarskim w szpitalu przy ul. Batorego i bezpośrednio po otrzymanej wiadomości udałem się w trybie natychmiastowym do domu odbywać zaleconą kwarantannę” – napisał.„Do czwartku rano nawet przez chwilę nie pomyślałem, że byłem w jakimś zagrożeniu, dlatego byłem normalnie w pracy zarówno w PCZ, jak i w Celestynowie – podkreślił lekarz. Jak dodał, nie jest w stanie odtworzyć, z kim dokładnie stykał się w ciągu ostatnich dni.Według tygodnika „Linia Otwocka” w związku z pozytywnym wynikiem testu u mężczyzny w szpitalu w Otwocku objętych kwarantanną domową zostało siedmiu innych lekarzy. To samo dotyczy dwóch pacjentek, z którymi ginekolog ostatnio miał kontakt.