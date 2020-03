Senat a tarcza antykryzysowa. „Sejm gotowy przeprocedować to jeszcze raz”

Jeżeli podczas posiedzenia Senatu coś zostanie wykreślone z naszych ustaw tarczy antykryzysowej, to Sejm jest przygotowany na to, żeby się zebrać we wtorek, środę i przeprocedować to jeszcze raz – powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki. W poniedziałek uchwalonymi przez Sejm zmianami w prawie zajmie się Senat.



Terlecki powiedział w Radiu Kraków, iż liczy na to, że Senat zachowa się odpowiedzialnie i zgodnie z oczekiwaniami Polaków. – I że ta ustawa będzie procedowana bardzo szybko – podkreślił.



Ale – jak dodał – „widząc to, co się dzieje w opozycji, widząc tę histerię i z drugiej strony skłonność do awantur zamiast merytorycznej rozmowy, a także do popisów medialnych pana marszałka Senatu, to obawiam się, że to może trochę potrwać”.



– Jeżeli pojawią się jakieś zmiany, poprawki czy coś zostanie wykreślone z naszych ustaw w Senacie, to Sejm jest przygotowany na to, żeby się zebrać we wtorek czy w środę - natychmiast, jak Senat skończy – i przeprocedować to jeszcze raz – zapowiedział szef klubu PiS.

źródło: Radio Kraków, PAP

Pytany o zmiany w kodeksie wyborczym przyjęte przez Sejm, umożliwiające głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim, Terlecki ocenił, że to dobre rozwiązania.– To są rozwiązania dla tych, którzy będą mieli jakieś trudności czy też będą się obawiali udać do komisji wyborczej – powiedział polityk PiS. Według niego to zmiana techniczna związana z nadzwyczajnymi okolicznościami.