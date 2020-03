Nowe fakty ws. tajnej grupy hejterskiej PO. Jest dowód na kłamstwo Nitrasa i Tomczyka

Na światło dzienne wychodzą nowe fakty dotyczące działań zamkniętej grupy hejterskiej na Twitterze, w której działała wierchuszka partyjna PO, a administratorem jest Sokzburaka. – Codziennie jestem dodawany do 100 grup, nie mam na to wpływu – wypiera się Cezary Tomczyk. – Nie wiem, kto i kiedy tę grupę założył. Nie wiedziałem, że w niej jestem – zaprzecza Sławomir Nitras. Okazuje się, że posłowie PO kłamią, czego dowodzą nowe ujawniane screeny z wewnątrz tej grupy.

Od kilku dni Marcin Dobski i Aleksandra Wasilewska (nick @PlatformaVideo1, aktywistka niegdyś pracująca dla PO, dziś dla PSL) ujawniają nowe fakty dotyczące ścisłej współpracy strony Sokzburaka z najważniejszymi politykami Platformy Obywatelskiej. To największa strona zajmująca się sianiem nienawiści i produkowaniem fałszywych informacji w Polsce.



Na jaw wyszła lista członków tajnej grupy hejterskiej działającej na Twitterze, w której znajdują się: Cezary Tomczyk, Sławomir Nitras, przewodniczący PO Borys Budka, Izabela Leszczyna, Krzysztof Brejza, Kinga Gajewska, Monika Wielichowska, Marcin Kierwiński i Marcin Stasiński.



Administratorem tej grupy jest Sokzburaka, profil założony przez Mariusza Kozaka-Zagozdę, który w ciągu ostatnich lat otrzymał setki tysięcy złotych od klubu parlamentarnego PO, kolejnych komitetów wyborczych tej partii i instytucji publicznych związanych z PO, takich jak warszawskie spółki czy ratusz Rafała Trzaskowskiego.

Wyjaśnię panu różnicę na obrazku. Sok w prywatnej grupie odpala akcję #OddajcieKasę (14 marca 2018 r.) i zachęca do publikowania grafiki, co się dzieje. Akcja toczy się też na ulicach, po których jeżdżą auta z takimi grafikami.

To nie to samo, że pan poda mojego tweeta. https://t.co/DmhTJkJXhs pic.twitter.com/THgxjyLaPB — Marcin Dobski (@szachmad) March 30, 2020

Na czym polegało działanie tej grupy? Na przykład profil SzB wymyślał akcję hejtowania polityków konkurencji i wydawał polecenie posłom PO, żeby się w nią włączyli.W programie TVP Info „Woronicza 17” poseł Marcin Kierwiński (sekretarz generalny PO) wypierał się związków z opłacaną przez własną partię stroną. Stwierdził nawet, że Platforma „nie ma nic wspólnego z tym profilem”. Odpowiedziała mu była działaczka Platformy Obywatelskiej Aleksandra Wasilewska.

„Marcin, znamy się od kilku lat. Mariusza Zagozdę znasz i współpracowałeś z nim. Proszę, nie zaprzeczaj, bo nie ma to sensu. Nie schodźmy do rynsztoku z udowadnianiem prawdy” – napisała aktywistka, w przeszłości współpracująca z tą grupą.



Poseł Kierwiński zmienił nieco wersję po kilku dniach, przyznając się do aktywności w ramach grupy, twierdząc jednak, że nie ma w tym niczego zdrożnego, a jego aktywność dotyczyła tylko „treści, które są ogólnie dostępne”.

I? Treści na FB i TT są ogólnie dostępne- każdy może je podawać i polubić. Czasem podaje to co Pan pisze.... — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 30, 2020

Takie grupy tworzy nadawca bez informowania odbiorcy. Codziennie jestem dodawany do 100 grup Na to wpływu nie mam:) Myśle, że solidarnie prowokacjom trzeba mówić stop. Zaraz się dodam do grupy z Andrzejem Dudą. Kiedyś jednym samochodem co tydzień jeździliśmy do Superstacji:) — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) March 29, 2020

Rozumiem kierunek obrony, ale poseł Tomczyk był aktywny, w tej grupie z kolegami z PO i Sokiem z Buraka. :) https://t.co/WPdpxqjDOc pic.twitter.com/vzHKs8VI3U — Marcin Dobski (@szachmad) March 30, 2020

Poseł @SlawomirNitras wyjaśnia, że opuścił grupę z Sokiem z Buraka, gdy tylko dowiedział się, że w niej jest (minionej nocy). Nazwisko piszemy wielką literą, ale przede wszystkim nie kłamiemy, panie pośle. Nic pana nie nauczyła sytuacja z posłanką @AM_Zukowska? pic.twitter.com/E43K0mlsU4 — Marcin Dobski (@szachmad) March 30, 2020

źródło: portal tvp.info

Dwóch polityków PO, Cezary Tomczyk i Słamir Nitras, najpierw wyparło się przynależności do zespołu, po czym opuścili grupę. Tak wypierał się poseł Tomczyk……którego tłumaczenia szybko okazały się nieprawdziweWyparł się też Sławomir Nitras, którego zaprzeczenie też okazało się kłamstwem.