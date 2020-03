Caritas organizuje akcję „Paczka bezdotykowa”

„Paczka bezdotykowa” to dzieło wszystkich diecezjan. Zapraszam do włączenia się w szerzenie dobra osobom bezdomnym, chorym, starszym i potrzebującym pomocy – podkreśla biskup ełcki Jerzy Mazur. W związku ze stanem epidemii w Polsce Diecezja Ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej uruchomiły Centrum Kryzysowe.

Do ełckiej Caritas trafiają kolejne partie żywności.



Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych.



– Staramy się eliminować bezpośredni kontakt z ich odbiorcami lub ograniczać go do minimum – mówi dyr. Ełckiej Caritas, ks. Dariusz Kruczyński.



W akcję jako pierwszy zaangażował się bp Jerzy Mazur SVD, który wspiera ją duchowo i materialnie. Biskup przekazał środki finansowe na zakup 450 paczek i zapewnił o dalszym wsparciu akcji.



W dzieło to włączają się chętnie także kapłani i wierni diecezji ełckiej.

– W czasie kiedy panuje epidemia winniśmy ludziom nieść pomoc. Dlatego taka moja decyzja. Zachęcam do włączenia się w to Boże dzieło. Warto pomagać – mówi biskup ełcki.



Do włączenia się w akcję zachęca się instytucje i firmy, a także osoby indywidualne. Akcję wsparł już Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (222 paczki).



Wszelkie informacje na temat pomocy można uzyskać na stronach Ełckiej Caritas i na stronie Diecezji Ełckiej.



Akcja „Paczka bezdotykowa” to łatwy i szybki sposób, by wesprzeć potrzebujących bez wychodzenia z domu. Wystarczy przekazać daną kwotę, dzięki której Caritas Diecezji Ełckiej będzie mogła przygotować paczki żywnościowe. Koszt jednej paczki to 45,00 zł.



W akcji można wziąć udział przekazując dowolną kwotę na ten cel.