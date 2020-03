Maseczki, rękawiczki, kombinezony. Rozbito grupę oszustów „na koronawirusa”

Policjanci zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszukali ponad 200 osób, wyłudzając 70 tys. zł. Oferowali sprzedaż środków ochrony osobistej i dostarczanie ich do szpitali. – Ich ofiarami były także osoby, które chciały kupić sprzęt w celach charytatywnych – mówi nam nadkom. Kamil Rynkiewicz z KWP we Wrocławiu.

Szajka działała od lutego. Przez internet oferowali sprzedaż maseczek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i płynów antybakteryjnych. Oszukali ponad 200 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, powodując straty na prawie 70 tys. zł.



Część chciała zakupić środki ochrony po to, by przekazać je w ramach pomocy charytatywnej placówkom medycznym czy szpitalom.



Podczas przeszukania miejsca ich zamieszkania funkcjonariusze odkryli kilka telefonów komórkowych, karty sim, karty bankomatowe, komputery oraz sporą gotówkę. Cała trójka usłyszała prokuratorskie zarzuty. Wobec dwóch sprawców sąd już zastosował tymczasowy areszt. Wszystkim grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Okoliczności całej sprawy wyjaśniają teraz funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.