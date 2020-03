Druga tura wyborów w Bawarii. Z powodu koronawirusa głosowanie korespondencyjne

W Bawarii zakończyła się druga runda wyborów samorządowych. Przebiegające w czasie epidemii koronawirusa głosowanie odbyło się korespondencyjnie. Mieszkańcy wybierali burmistrzów, nadburmistrzów i starostów w tych miastach i powiatach, w których dwa tygodnie wcześniej żaden kandydat nie uzyskał ponad 50 proc. głosów.

Mimo że mieszkańcy Bawarii głosowali listownie, już są znane niektóre wyniki. Zmiana na stanowisku nadburmistrza nastąpiła w uznawanej za bastion SPD Norymberdze, gdzie 52,2 proc. głosów uzyskał Marcus König z CSU. Wygrał on z Thorstenem Brehmem, reprezentującym rządzących dotąd socjaldemokratów, który uzyskał 47,8 proc.



Ci z kolei odbili stanowisko nadburmistrza w Ingolstadt, gdzie Christian Scharpf wygrał z dotychczasowym włodarzem miasta Christianem Löselem (CSU) 59,3 proc. do 40,7 proc.



Kobieta zostanie pierwszą w historii nadburmistrz Augsburga. Eva Weber (CSU) uzyskała w tym mieście aż 62,3 proc. głosów.



Bawaria jest drugim pod względem liczby zarażonych koronawirusem krajem związkowym Niemiec. Potwierdzono tu do tej pory 13 263 przypadków. Najbardziej dotknięta pod tym względem jest Północna Nadrenia-Westfalia, gdzie zarażonych jest 13 630 osób. W całej Republice Federalnej potwierdzono 56 987 zakażeń.

Zmarło z powodu epidemii 110 Bawarczyków. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, najgorzej wygląda sytuacja w Badenii-Wirtembergii, gdzie liczba zgonów sięgnęła już 118. W całych Niemczech śmierć w efekcie zarażenia SARS-CoV2 poniosło 430 osób.