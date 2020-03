Pojechali kupić auto. Wcześniej wysłali policji obowiązkowe selfie z kwarantanny

Para narzeczonych z gminy Ulan-Majorat na Lubelszczyźnie przerwała kwarantannę, żeby pojechać na zakupy. – Do sprawy zaangażowali jeszcze brata, który zawiózł ich do Siedlec po nowy samochód – wyjaśnia portalowi tvp.info mł.asp. Piotr Mucha z KPP w Radzyniu Podlaskim. Trwa sprawdzanie, z kim się jeszcze spotkali.

28-latek i jego 23-letnia narzeczona po powrocie z zagranicy zostali skierowani na przymusową kwarantannę. Kiedy pod ich dom przyjechali policjanci, nikogo nie zastali.



Przez telefon usłyszeli, że oboje poszli na spacer do lasu, przeszli 3 km i za godzinę wrócą do mieszkania. Kiedy po tym czasie nie pojawili się na miejscu, funkcjonariusze ponownie do nich zatelefonowali. I znowu usłyszeli, że para wróci za półtorej godziny.



– Policjanci próbowali dowiedzieć się, gdzie dokładnie się znajdują, ale usłyszeli, że nie będzie można ich zlokalizować – wyjaśnia nam mł.asp. Piotr Mucha. W końcu od słowa do słowa 28-latek przyznał, że razem z bratem i narzeczoną jest w Siedlcach gdzie planowali kupić samochód.



Zakup ten może się oddalić w czasie, ponieważ za złamanie zasad kwarantanny grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Sprawą zajęły się służby sanitarne, które muszą ustalić z kim, oprócz brata 28-latka, kontaktowała się para. – Czy w Siedlcach umówili się prywatną osobą, czy jeździli po komisach i czy w trakcie podróży zatrzymywali się np. na stacjach benzynowych – wyjaśnia funkcjonariusz i kolejny raz apeluje by stosować się do poleceń instytucji państwowych i służb sanitarnych.