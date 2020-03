Nowe badanie. Połowa pacjentów wciąż wydzielała wirusa, nawet po ustąpieniu objawów

Z nowego badania wynika, że u połowy pacjentów leczonych z powodu łagodnego zakażenia Covid-19 koronawirus nadal był obecny – do ośmiu dni po ustąpieniu objawów – informuje internetowa wersja pisma „American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”.

Dr Lixin Xie, dr Lokesh Sharma i współautorzy opisali badanie 16 pacjentów z Covid-19, którzy byli leczeni i zostali wypisani z PLA General Hospital w Pekinie między 28 stycznia a 9 lutego. Mediana wieku badanych pacjentów wynosiła 35,5 lat.



Naukowcy zebrali próbki wymazów z gardła pobieranych od wszystkich pacjentów co drugi dzień i poddali je analizie. Pacjenci zostali wypisani ze szpitala po wyzdrowieniu i potwierdzeniu negatywnego statusu wirusowego przez co najmniej dwa kolejne testy PCR.



„Najbardziej znaczącym odkryciem w naszym badaniu jest to, że połowa pacjentów wciąż wydzielała wirusa nawet po ustąpieniu objawów” – powiedział współautor badania dr Lokesh Sharma z Yale School of Medicine. „W przypadku cięższych infekcji czas ten może być nawet dłuższy” – dodał.

Główne objawy występujące u objętych badaniem pacjentów obejmowały gorączkę, kaszel, ból gardła oraz trudności z oddychaniem lub duszność. Chorym podawano różne leki.

Czas od zakażenia do wystąpienia objawów (okres inkubacji) wynosił pięć dni u 15 z 16 pacjentów. Średni czas trwania objawów wynosił osiem dni, natomiast czas pozostawania „zakaźnym” po zakończeniu objawów – od jednego do ośmiu dni. Dwóch pacjentów miało cukrzycę, a jeden gruźlicę, co nie wpłynęło na czas trwania zakażenia.



– Jeśli miałeś łagodne objawy ze strony układu oddechowego z powodu Covid-19 i przebywałeś w domu, aby nie zakażać innych, przedłuż swoją kwarantannę na kolejne dwa tygodnie po wyzdrowieniu, aby mieć pewność, że nie zakażasz innych ludzi – radzi dr Lixin Xie z College of Pulmonary and Critical Care Medicine, Chinese PLA General Hospital.



Autorzy mają przesłanie dla społeczności medycznej: „pacjenci z COVID-19 mogą być zakaźni nawet po wyleczeniu objawowym, więc traktuj pacjentów bez objawów lub niedawno wyleczonych tak ostrożnie, jak pacjentów objawowych”.



Naukowcy podkreślili, że wszyscy badani pacjenci mieli łagodniejsze infekcje i wyzdrowieli z choroby oraz że badanie objęło niewielką liczbę pacjentów. Nie jest jasne, czy podobne byłyby wyniki w przypadku bardziej wrażliwych pacjentów, takich jak osoby starsze, osoby z osłabionym układem odpornościowym i pacjenci poddawani terapii immunosupresyjnej.