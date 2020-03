CKE opublikowała próbne arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów

Centralna Komisja Egazminacyjna opublikowała na swej stronie internetowej pierwszy z arkuszy próbnego egzaminu ósmoklasisty – arkusz z zadaniami z języka polskiego. Uczniowie mają rozwiązać go w domu i przesłać do sprawdzenia swoim nauczycielom.

Próbny arkusz z zadaniami z języka polskiego opublikowały też na swoich stronach internetowych okręgowe komisje egzaminacyjne.



Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w szkołach w formie tradycyjnej. Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.



Kolejne arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty opublikowane zostaną w następnych dniach: we wtorek – arkusz z zadaniami z matematyki, a w środę – z zadaniami z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

#wieszwiecej Polub nas

„Znajdź właściwy arkusz egzaminacyjny, a w języku obcym – również nagranie. Zapisz materiały na dysku komputera. Rozwiązuj zadania na ekranie komputera albo wydrukuj arkusz. Pracuj tak długo, jak wskazano na pierwszej stronie arkusza. Pracuj samodzielnie. Nie ściągaj. Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie twoich możliwości. Zapisz rozwiązania w sposób ustalony przez nauczyciela. Wyślij rozwiązania nauczycielowi w uzgodniony sposób. Czekaj na wynik i informację zwrotną” – radzi uczniom VIII klas CKE.

W zeszłym tygodniu, informując szkoły o możliwości przeprowadzenia w poniedziałek, wtorek i w środę próbnego egzaminu dla ósmoklasistów, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podał, że zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO.



„Uprzejmie proszę państwa dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE” – napisał.



Zaznaczył, że wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np. w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania; na wydruku, korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu); na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.



Następnie, by uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań). Po sprawdzeniu prac nauczyciele mają przekazać uczniom informację zwrotną.

Dyrektor CKE zwrócił się do dyrektorów szkół, by zadbali o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. „Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole” – zalecał.



Smolik przypomniał, że przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. „Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania” – czytamy w komunikacie.



Wskazał w nim także, że próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).



„Za nieuzasadnione uważa się wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów” – podkreślił.



Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.