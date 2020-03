Budka, Brejza, Gajewska... Długa lista polityków PO w grupie SokzBuraka [WIDEO]

Oprócz posłów Cezarego Tomczyka i Sławomira Nitrasa w grupie na Twitterze z SokiemzBuraka byli też szef PO Borys Budka, Izabela Leszczyna, Krzysztof Brejza, Kinga Gajewska, Monika Wielichowska, Marcin Kierwiński – napisał były dziennikarz Marcin Dobski. Pokazał też nagranie, które ma być dowodem na takie zarzuty.

To już kolejny z serii wpisów Marcina Dobskiego, który dowodzić ma powiązań prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej z jednym z najbardziej hejterskich profili w sieci – SokiemzBuraka. Chodzi o jego twitterowe konto.



Pod koniec zeszłego tygodnia ujawniono zrzuty ekranów – wykonane w czasie kampanii europejskiej, gdy PO i PSL szły razem do wyborów) potwierdzające te pogłoski. Z kolei w niedzielę Dobski ujawnił na Twitterze, że istnieje prywatna grupa na platformie, zarządzana przez profil SokzBuraka, do której należą politycy PO. W grupie było zaledwie 10 członków.



Jednak niedługo później grupę opuścili zarówno poseł Cezary Tomczyk, jak i Słaowmir Nitras. Tomczyk próbował się tłumaczyć z obecności w tak wąskim gronie razem z administratorem. „Takie grupy tworzy nadawca bez informowania odbiorcy. Codziennie jestem dodawany do 100 grup Na to wpływu nie mam:)” – stwierdził poseł. Jednak żeby wejść do takiej grupy, trzeba przyjąć do niej zaproszenie.



Marcin Dobski w poniedziałek zamieścił nagranie, na którym – jak pisze – widać listę polityków PO, którzy współtworzyli grupę z SokiemzBuraka. Oprócz Tomczyka i Nitrasa mieli to być: Borys Budka, Izabela Leszczyna, Krzysztof Brejza, Kinga Gajewska, Monika Wielichowska, Marcin Kierwiński.

W grupie na TT z Sokiem z Buraka byli też - oprócz posłów Tomczyka i Nitrasa, którzy z niej nagle wyszli w nocy, szef PO @bbudka @Leszczyna@KrzysztofBrejza @gajewska_kinga@MWielichowska i @MKierwinski.



Strona SokzBuraka, która istnieje w sieci od pięciu lat, a którą „lubi” ponad 800 tys. osób, jest przestrzenią, gdzie powstały już setki hejterskich i kłamliwych wpisów. Większość z nich dotyczy polityków Prawa i Sprawiedliwości; treści uderzają też w Kościół katolicki i dziennikarzy TVP.Codziennie generowanych jest tam od kilku do kilkudziesięciu nienawistnych wpisów i grafik. Wiele dotyczyło katastrofy smoleńskiej z 2010 r. Znaczną przestrzeń na stronie poświęcono manipulacji przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. Przypisuje się tam politykom wypowiedzi i sytuacje, które faktycznie nigdy nie miały miejsca.

Według dziennikarzy „Sieci” za stroną i generowanymi tam wpisami stoi zatrudniony przez Platformę Obywatelską oraz warszawski ratusz Mariusz Kozak-Zagozda. Według dziennikarzy otrzymuje on wysokie wynagrodzenie za pracę w obu miejscach.



„To tutaj internauci zostali nakarmieni kłamstwem o aborcji, której miała dokonać Małgorzata Wassermann, oraz niewybrednymi kpinami z prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. To tutaj była największa chyba kumulacja fotografii Beaty Szydło czy Jarosława Kaczyńskiego z powykrzywianymi twarzami. Trzeba naprawdę się postarać, by znaleźć tak złe ujęcia i dodać do nich jeszcze zmyślone cytaty” – opisują SokzBuraka autorzy publikacji.