Szkoła w dobie koronawirusa. „Wesoła Nauka” na antenie TVP2

Telewizja Polska z myślą o najmłodszych widzach uruchamia nowe pasmo edukacyjne. A w nim nowe programy - „Wesoła Nauka”, którą poprowadzi Robert El Gendy, oraz „Wielkie dzieła małych rąk”, z holistycznym i nowatorskim podejściem do edukacji dzieci.

Nowe pasmo edukacjne emitowane będzie w TVP2 od poniedziałku do piątku po zakończeniu „Pytania na śniadanie”. Znajdą się w nim dwa programy przygotowywane dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz do ich rodziców i nauczycieli.



„Wesołą Naukę” poprowadzi Robert El Gendy. Wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami i gwiazdami telewizji poprowadzi dzieci przez fascynujący świat nauki. Będą zaskakujące eksperymenty i doświadczenia naukowe oraz kreatywne gry i zabawy. Nie zabraknie zajęć sportowych, prac twórczych i muzyki, z największymi gwiazdami w roli domowych nauczycieli.



„Wielkie dzieła małych rąk” to z kolei magazyn przygotowywany z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Program ma ułatwić zastępczą naukę, prowadzoną w domu, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorzy zapewniają, że to nowatorskie podejście do edukacji dzieci obejmuje takie dziedziny jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę poprzez zabawę.



Autorką i prowadzącą program jest Dorota Dziamska, ekspertka MEN ds. edukacji dzieci młodszych.



Emisja od poniedziałku do piątku o godz. 11.05.

