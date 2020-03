Skatował gołębia na przystanku. Tłumaczył się, że to przez jego odchody

Starszy mężczyzna skatował gołębia na przystanku tramwajowym w centrum Krakowa. Złapał go, uderzał w jego głowę, rzucił nim o chodnik, a po wszystkim kopnął na torowisko. Został już zatrzymany.

Sprawę, do której doszło w zeszłym tygodniu, opisuje „Super Express”. Zdarzenie miało miejsce na przystanku na ul. Pawiej, przed wejściem do Galerii Krakowskiej. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu.



Na miejsce przybyła straż miejska; ujęła agresora. „SE” opisuje, że według strażników „mężczyzna trzymał w rękach gołębia, uderzał ręką w jego głowę, a następnie ciskał nim wielokrotnie o chodnik. Jakby tego było mało, na koniec kopnął go z całej siły na torowisko, po czym odszedł w nieznanym kierunku”.



Według gazety po krótkim czasie mężczyznę ujęto kilka ulic dalej. Od razu przyznał się do zabicia zwierzęcia, „twierdząc, że zrobił to z zemsty, ponieważ kiedyś inny gołąb ubrudził mu ubranie”.



Mężczyźnie grozi teraz nawet do trzech lat więzienia.

