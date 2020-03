Minister cyfryzacji: Kolejne propozycje w ramach tarczy antykryzysowej

Kończymy pracę nad kolejnym pakietem zmian w ramach tzw. tarczy antykryzysowej; chcemy jeszcze przed świętami skierować kolejne propozycje do parlamentu – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W Polskim Radiu 24 minister wyraził nadzieję, że Senat bez poprawek przyjmie w poniedziałek pakiet ustaw tzw. tarczy antykryzysowej.



– Oczekuję, że praca Senatu bez poprawek będzie bardzo szybka. Na to wszyscy czekają; chciałoby się, żeby Senat dzisiaj przyjął ten pakiet ustaw i żeby one mogły być podpisane przez prezydenta niezwłocznie – zaznaczył Zagórski.



Minister podkreślił przy tym, że rozwiązania zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej nie są ostateczne.



– Nie wszystkie pomysły, które zgłaszały poszczególne ministerstwa, znalazły się w tym projekcie. Kończymy pracę nad kolejnym pakietem zmian. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed świętami będziemy chcieli kolejne propozycje skierować do parlamentu – zapowiedział.



Zagórski zapewnił też, że jeśli już zaproponowane rozwiązania nie będą spełniały oczekiwań lub będą wymagać korekty, rząd będzie na to reagował.



Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki. W poniedziałek uchwalonymi przez Sejm zmianami w prawie zajmie się Senat.

#wieszwiecej Polub nas