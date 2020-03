Edukacja w czasie epidemii. „Szkoła z TVP” już otwarta – sprawdź plan lekcji

Ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL.

Lekcje w TVP to efekt porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji Narodowej.



„Szkoła z TVP” ma wzbogacić ofertę edukacyjną Telewizji Polskiej. Emitowane będą materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.



– Dla Telewizji Polskiej zaangażowanie w ten projekt było nie tylko czymś oczywistym, ale także przejawem realizacji misji, którą wypełniamy. Już od początku tego szczególnego czasu TVP zaangażowała się w przedstawianie materiałów edukacyjnych, co było widać na antenach TVP ABC czy TVP Kultura, a także przy zmianach ramówkowych na naszych głównych kanałach – powiedział Prezes TVP Maciej Łopiński.

– Projekt „Szkoła z TVP” jest dla nas wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego. Umożliwia nam to pokazanie, że TVP jest Spółką nowoczesną i dynamiczną, która w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw wyzwaniom – zapewnił Łopiński.

– Wartościowe, merytoryczne materiały prezentowane na antenach TVP mogą być istotnym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli i wsparciem dla uczniów w samodzielnej nauce w domu – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.



Pierwsze programy wystartowały o godz. 8. Dostępne są na kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport i TVP Historia. Aby dostosować się do potrzeb dzieci, przygotowano także powtórki lekcji. Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.



Od 19 marca TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny. Od poniedziałku do piątku, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9-20 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.



Jest też coś dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Od 23 marca działa „Domowe przedszkole” TVP ABC.