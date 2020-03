Europol ostrzega przed oszustami żerującymi na lęku przed koronawirusem

Oszuści żerują na lęku przed koronawirusem – ostrzega Europejski Urząd Policji Europol. Chcący nieuczciwie zarobić oferują ludziom fałszywe maski, lekarstwa, testy na Covid-19, a nawet szczepionki.

Dyrektor wykonawcza Europolu Catherine De Belle oświadczyła, że jest zdumiona tempem, w jakim oszuści opracowali nowy model działania.



– Większość ludzi usiłuje walczyć z kryzysem albo pomagać potrzebującym, ale niektórzy przestępcy próbują czerpać korzyści z obecnej sytuacji. Nie możemy na to pozwolić. Prowadzenie nieuczciwych biznesów podczas kryzysu zdrowotnego jest szczególnie niebezpieczne i może zagrozić ludzkiemu życiu – podkreśliła.



Europol ostrzegł zwłaszcza przed fałszywymi lekami dostępnymi w internecie. Agencja podała, że podczas niedawnej operacji Pandea policja znalazła 2 tys. stron sprzedających bezużyteczne pigułki, spreje i maści przeciwko koronawirusowi. Europol dodał, że podczas akcji skonfiskowano około 4 mln paczek fałszywych leków w 90 krajach.



Policja poinformowała także o skonfiskowaniu lekarstw antywirusowych i podrabianych leków na malarię, które nie zostały zatwierdzone przez rządy. Według władz powszechnie oferuje się również fałszywe maski ochronne, które są bezużyteczne lub sprzedawane po skrajnie zawyżonej cenie. Europol podał, że na początku maja skonfiskował około 34 tys. fałszywych masek chirurgicznych.

