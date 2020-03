Ropa na giełdzie w Nowym Jorku tanieje

Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw tanieje o ponad 5 proc., a baryłka surowca kosztuje niewiele ponad 20 dolarów - informują maklerzy.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Baryłka ropy WTI w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 20,40 dolarów, po zniżce ceny o 5,11 proc. Wcześniej cena surowca spadła na krótko poniżej 20 USD za baryłkę – do 19,92 dolarów za baryłkę.



Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 23,38 dolarów za baryłkę, niżej o 6,22 proc. Wcześniej surowiec taniał o 7,6 proc. i kosztował najmniej od listopada 2002 r.



Przez globalne rynki przetacza się fala zamykania coraz to nowych krajów, które chcą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. To powoduje spadek popytu na paliwa, a nadpodaż ropy coraz bardziej się powiększa.



Na świecie w normalnych warunkach zużywa się 100 mln baryłek ropy dziennie. Tymczasem z prognoz rynkowych wynika, że w ciągu ostatnich kilku tygodni popyt na ropę zmalał nawet o 25 proc.

#wieszwiecej Polub nas

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

Rynkom grozi zalew nowej podaży ropy przez Arabię Saudyjską i Rosję, po rozpadzie sojuszu OPEC+.

W piątek Arabia Saudyjska podała, że nie miała żadnego kontaktu z przedstawicielami Rosji, co do cięć dostaw ropy albo powiększenia koalicji krajów OPEC+.



Z kolei wiceminister energii Rosji Paweł Sorokin ocenił, że cena ropy – 25 dolarów za baryłkę – „nie jest przyjemna”, ale nie jest katastrofą dla rosyjskich producentów tego surowca.



– Obawy o popyt na ropę to na rynkach znana rzecz. Ostatnie spadki cen ropy wywołały jednak sygnały z Arabii Saudyjskiej i Rosji, że chcą kontynuować dotychczasową politykę wyższych dostaw surowca – mówi Vivek Dhar, analityk rynku surowców w Commonweaktha Bank of Australia.



– Nadzieje rynków, że dojdzie do jakiegoś porozumienia Arabia Saudyjska-Rosja, zostały rozwiane – podkreśla.



Od początku marca ropa w USA staniała o 54 proc., a w I kwartale notowania surowca zniżkowały o 66 proc.