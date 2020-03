Paweł Szefernaker: Państwo działa 24 godziny na dobę

Tak jak stopniowo wprowadzaliśmy ograniczenia, tak zapewne etapowo będziemy z nich wychodzić do tej „nowej normalności”, o której mówi premier Mateusz Morawiecki – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Szefernaker opowiadał m.in. o tym, jak działa państwo w trybie awaryjnym. Jak przypomniał, „na poziomie lokalnym sztaby zarządzania kryzysowego są w urzędach wojewódzkich – u przedstawicieli rządu w terenie”.



„Z pozycji MSWiA, które koordynuje pracę wojewodów, odbywamy kilka konferencji dziennie, podczas których ministrowie zdrowia, główny inspektor sanitarny, a także inni szefowie resortów przekazują informacje i decyzje, by były one realizowane w całym kraju w jednolity sposób” – powiedział i dodał, że „od paru tygodni ministerstwo funkcjonuje 24 godziny na dobę, przez cały tydzień”.



Zdaniem wiceszefa MSWiA, „przypadek epidemii koronawirusa w naszym kraju pokazał, że zarządzanie państwem poprzez administrację zespoloną, podległą w regionie wojewodom, po prostu się sprawdza”.

„A przecież mieliśmy do czynienia z propozycjami decentralizacji państwa, zwłaszcza w ustach polityków Platformy Obywatelskiej. Dziś widać, że gdyby rządzili i zrealizowali te postulaty, to problem z zarządzaniem kryzysowym byłby olbrzymi – tak jak w tych krajach, gdzie decentralizacja była jednym z powodów większego rozprzestrzeniania się choroby” – ocenił.

Na uwagę dziennikarza, że premier Mateusz Morawiecki mówił o czasie „nowej normalności”, szkicując go na okres po Wielkanocy, Szefernaker odparł, że „taki jest w tej chwili cel rządu”.



„Na dziś przyjmujemy te założenia, ale jesteśmy w nowej sytuacji dla świata, która rozwija się bardzo dynamicznie” – zaznaczył wiceminister.



Mówiąc o planie wyjścia z restrykcji, wiceszef MSWiA wyjaśnił, że tak jak stopniowo rząd wprowadzał ograniczenia, „tak zapewne etapowo będziemy z nich wychodzić do tej »nowej normalności«, o której mówił pan premier”. Zaznaczył jednak, że „wszystko będzie zależało od stanu epidemii po Wielkanocy”.



Pytany co z wyborami prezydenckimi, Szefernaker stwierdził, że „najpierw musimy wiedzieć, jak będzie wyglądała Polska za dwa, trzy tygodnie”.



„Wierzymy, że ta rzeczywistość będzie na tyle dobra, że uda się przeprowadzić wybory prezydenckie, nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo. A na razie, proszę, zostańmy w domu i ograniczmy spotkania do absolutnego minimum. Tylko tak możemy wygrać jako wspólnota” – powiedział wiceminister.