Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia – podał w niedzielę wieczorem Główny Inspektorat Sanitarny. „Nie lekceważ zagrożenia” – apeluje GIS, przestrzegając przed narażaniem zdrowia i życia.

„Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia! Zastanów się, czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia” – podał na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.



Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę wieczorem, że liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 1862. W wyniku COVID-19 umarło 22 pacjentów.



Pierwszy przypadek choroby w Polsce potwierdzono 4 marca. Od piątku, 20 marca, obowiązuje stan epidemii.



W tym tygodniu również eksperci CBOS zwrócili uwagę, że apele o przestrzeganie ograniczeń dotyczących epidemii powinny być kierowane do ludzi młodych.

„Apele o przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 powinny być adresowane do grup skłonnych do bagatelizowania niebezpieczeństw z nią związanych. A więc przede wszystkim do ludzi młodych (do 35. roku życia), którzy częściej niż inni lekceważyli wyjątkowość tej choroby, niespecjalnie bali się zarażenia” – podało CBOS.



Sondażownia przytoczyła badania z początku epidemii koronawirusa, gdy Polacy nie byli jeszcze w pełni przekonani o wyjątkowości choroby COVID-19.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

⚠️ Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia! Zastanów się czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia. #zostanwdomu pic.twitter.com/GNelgQG1vG — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) March 29, 2020

