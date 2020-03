„Włochy, Niemcy, Francja przestały raportować o liczbie testów na koronawirusa”

Jeżeli patrzymy na wzrost zachorowań w Polsce, to ten procent spada z dnia na dzień – powiedział w TVP Info wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mówił też o tym, że wiele krajów przestało raportować liczbę wykonywanych testów. – Mamy międzynarodowy punkt kontaktowy w PZH i on obecnie nie otrzymuje raportów z Francji, Niemiec czy Włoch – wyjaśnił.

Wiceminister zdrowia mówił w TVP Info, że dzięki wprowadzonym w Polsce przez rząd „daleko idącym środkom” w porównaniu do liczby zachorowań w innych krajach – przyrost zakażeń w Polsce jest relatywnie niski.



– Nie można zbyt wcześnie ogłosić jakiegokolwiek sukcesu – zastrzegł. – Najbliższe tygodnie pokażą, czy to się udało. Liczba przypadków i procent, jaki rośnie każdego dnia, się zmniejsza. W sobotę stwierdzono jedno duże ognisko – ta statystyka się zmieniła, ale jeśli patrzymy na wzrost dzień do dnia, to procent spada – mówił.



Dodał, że „wyzwaniem dla Polski jest, żeby skutecznie przestrzegać obostrzeń”. – Powinniśmy przede wszystkim unikać kontaktu z innymi ludźmi, bo tak przenosi się koronawirus – mówił Cieszyński.



Odnosząc się też do statystyki liczby wykonywanych testów na obecność chińskiego wirusa wiceminister wskazał, że „na ten moment bardzo wiele krajów przestało raportować liczbę wykonywanych testów”. – Mamy międzynarodowy punkt kontaktowy w PZH i on obecnie nie otrzymuje raportów z Francji, Niemiec czy Włoch – mówił.

źródło: TVP Info

– Wszystko wskazuje na to, że inne państwa wliczają do statystyk także te szybkie testy, badające przeciwciała. My tego nie robimy, bo one nie są w pełni miarodajne. Jeżeli jest wynik dodatni, to on jest dodatni, ale czasami ten ujemny niekoniecznie jest prawidłowy – wyjaśnił.