Koronawirus służy małym sklepom

W pierwszych dniach stanu zagrożenia epidemicznego sprzedaż w drobnym detalu wzrosła nawet o 70 proc. Wbrew pozorom nie rządził makaron ani papier toaletowy – pisze poniedziałkowy „Puls Biznesu”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Gazeta zwraca uwagę, że „reakcja Polaków na konferencję premiera z 11 marca, podczas której ogłoszono zamknięcie szkół, była natychmiastowa”. „Wszyscy tłumnie ruszyli do sklepów i w obliczu niepewności zaczęli robić zapasy. Już po godzinie sprzedaż papieru toaletowego osiągnęła poziom całodniowy, a do zamknięcia – prawie 600 proc. dziennej sprzedaży” – czytamy.



W artykule przytoczono dane z systemu M/platform, platformy usługowej grupy Comp dla małego detalu, z których wynika, że „przez cztery pierwsze dni od wprowadzenia środków zapobiegawczych i stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce najmniejsze sklepy spożywcze (4634 reprezentatywne – wybrane spośród użytkowników platformy) zanotowały obroty podwyższone średnio o 57 proc”.



„Zakupy były największe 12 marca – klienci zwiększyli ich wartość o 72 proc. Dla porównania – w typowym tygodniu najwyższe obroty generowane są w piątki i soboty. Jest to odpowiednio o 20 i 28 proc. więcej niż w pozostałe dni tygodnia” – napisano.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak informuje „PB”, „w ciągu krytycznego tygodnia, czyli od 9 do 15 marca, zwiększonym zainteresowaniem klientów cieszyły się przede wszystkim mydło i spirytus”. „Sprzedaż tych dwóch produktów, kupowanych zapewne z myślą o profilaktyce przeciwwirusowej, wzrosła odpowiednio o 603 proc. i 567 proc. w porównaniu z lutym. Na kolejnych miejscach w rankingu sprzedaży znalazły się ryż (wzrost o 524 proc.) i mąka (368 proc.)” – czytamy.