„Niemądry apel”, „symboliczny zjazd do Sulejówka” – reakcje na słowa Kidawy-Błońskiej

W niedzielę wicemarszałek Sejmu, kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła, że zawiesza swoją kampanię, po czym kolejny raz zaapelowała o przesunięcie terminu wyborów, grożąc ich bojkotem. Na apel kandydatki zareagowali pozostali kandydaci do najważniejszej posady w państwie oraz członkowie ich sztabów wyborczych.

„Koniec z fikcją. Wysyłanie ludzi na wybory 10 maja to szaleństwo. Domagam się przełożenia terminu. Jeśli tak się nie stanie – będę nawoływać do bojkotu” – napisała na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska zaledwie dwie godziny po informacji, że zawiesza swoją kampanię wyborczą.



Do tego apelu i decyzji kandydatki KO odniósł się szef sztabu kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. „Wycofanie się z aktywności jako kandydatka i skupienie na mandacie poselskim to jest jak polityczna emerytura, symboliczny zjazd do Sulejówka” – stwierdził Tomasz Trela.



Kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak odniósł się do apelu na platformie społecznosciowej Twitter. „ Ten apel jest niemądry i tylko pogłębia konflikt polityczny. Zdecydowanie nie włączę się w bojkot wyborów inicjowany przez PO. Odpowiedzialność za organizację wyborów spoczywa na władzy, nie na opozycji. To dotyczy także decyzji o zmianie terminu wyborów i momentu jej ogłoszenia” – stwierdził lider Konfederacji.

– To jest zmiana narracji Platformy Obywatelskiej, która za wszelką cenę dąży do zbojkotowania czy też wykluczenia terminu wyborów prezydenckich 10 maja – powiedział Marek Jakubiak, były poseł Kukiz'15, tłumacząc, że zmiana narracji PO wynika m.in. z dostrzeżenia przez polityków tej partii liczby zarejestrowanych przez PKW kandydatów na urząd prezydenta.

PKW podała w sobotę, że spośród 19 zgłoszonych kandydatów 12 zebrało wymagane minimum 100 tys. podpisów poparcia. Tymi kandydatami są: Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Romuald Starosielec, Waldemar Witkowski, Mirosław Piotrowski oraz Paweł Tanajno.



Odnosząc się do wypowiedzi Kidawy-Błońskiej o tym, że zawiesza ona kampanię wyborczą, Jakubiak zaznaczył, że kampania, która w założeniu powinna być aktywna w terenie, między ludźmi, i tak jest zawieszona przez epidemię koronawirusa.



– Nie ma zatem co bohaterstwa odstawiać tylko powiedzieć, że kampania nie jest prowadzona przez żadnego z kandydatów, więc co zawieszać jak wszystko jest zawieszone – dodał.



Szymon Hołownia, komentując apel Kidawy-Błońskiej, zgodził się z kandydatką KO, że zaplanowane na 10 maja wybory nie powinny się odbyć. Podkreślił jednak, że decyzja o przełożeniu terminu wyborów spoczywa na rządzących.



– Wyborów powinno nie być 10.05. Bojkot to rezygnacja z praw obywatelskich. To władza powinna zrezygnować z szaleństwa i przełożyć wybory, a nie obywatele ze swoich praw. Należy działać wspólnie a nie odrębnie się poddawać, byłem i jestem gotów do rozmowy z innymi kandydatami – stwierdził Hołownia.

Władysław Kosiniak-Kamysz dał do zrozumienia, że apel w obecnej chwili nie jest istotny i że obecnie pracuje nad poprawkami do tarczy antykryzysowej dla pracowników i przedsiębiorców. – Nie zajmuję się wyborami, mnie zupełnie co innego interesuje – podkreślił.W podobnym tonie wypowiadał się też rzecznik PSL Miłosz Motyka. – Prezes nie zajmuje się dziś wyborami, tylko spotkaniami z marszałkiem Senatu, przedsiębiorcami i przygotowywaniem zmian w specustawie, dotyczącej walki z koronawirusem – powiedział.