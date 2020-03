Zorganizował ognisko dla znajomych. Grozi mu rok więzienia

Do roku więzienia grozi mężczyźnie, który złamał w Maryland obowiązujący z powodu koronawirusa zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób i został aresztowany. Ognisko z ok. 60 biesiadnikami rozwiązały służby.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W piątek wieczorem przed domem Shawna Marshalla Myersa przy ognisku zgromadziło się ok. 60 osób. Po przyjeździe policji 41-latek kilkukrotnie odmówił zakończenia spotkania. Został więc aresztowany za złamanie nowego rozporządzenia gubernatora stanu Maryland.



Zgodnie z nim za organizowania zgromadzeń powyżej 10 osób grozi kara jednego roku więzienia i do 5 tys. dolarów. Gubernator stanu Larry Hogan zapowiedział „dynamiczne działania”, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Myers, wcześniej karany m.in. za przestępstwa seksualne, nie pierwszy raz złamał nowe rozporządzenie. Przed tygodniem, po interwencji służb, zgodził się jednak na zakończenie imprezy w swoim domu.



Do niedzieli w stanie Maryland potwierdzono 1238 przypadków koronawirusa. W stanie zmarło 10 osób chorych na COVID-19.





#wieszwiecej Polub nas