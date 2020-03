Cezary Tomczyk i Sławomir Nitras w prywatnej grupie SokzBuraka na Twitterze

Politycy PO – Cezary Tomczyk i Sławomir Nitras – byli członkami prywatnej grupy na platformie Twitter, której administratorem jest SokzBuraka. Po ujawnieniu zdjęć z grupy na platformie, obaj politycy – i administrator – opuścili ją.

Profil SokzBuraka, prezentujący fakenewsowe i nienawistne treści na Facebooku, ma swoje konto również na platformie Twitter.



Od pewnego czasu mówi się o powiązaniach Platformy Obywatelskiej ze znaną z nienawistnych komentarzy – atakujących głównie PiS i prezydenta Andrzeja Dudę – stroną. Pod koniec zeszłego tygodnia ujawniono zrzuty ekranów (wykonane w czasie kampanii europejskiej, gdy PO i PSL szły razem do wyborów) potwierdzające te pogłoski.



W niedzielę dziennikarz Marcin Dobski ujawnił na Twitterze, że istnieje prywatna grupa na platformie, zarządzana przez profil SokzBuraka, do której należą politycy PO. W grupie było zaledwie 10 członków.



Było, bo wkrótce po ujawnieniu zrzutów ekranu, szeregi tej grupy opuścili zarówno Tomczyk, jak i Nitras. Grupę opuścił również administrator @SokzBurakaco_uk.

Poseł Cezary Tomczyk próbował się tłumaczyć z obecności w tak wąskim gronie razem z administratorem znanej strony fakewnesowej. „Takie grupy tworzy nadawca bez informowania odbiorcy. Codziennie jestem dodawany do 100 grup Na to wpływu nie mam:)” – stwierdził poseł.

Takie grupy tworzy nadawca bez informowania odbiorcy. Codziennie jestem dodawany do 100 grup Na to wpływu nie mam:) Myśle, że solidarnie prowokacjom trzeba mówić stop. Zaraz się dodam do grupy z Andrzejem Dudą. Kiedyś jednym samochodem co tydzień jeździliśmy do Superstacji:) — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) March 29, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, Twitter

Problem w tym, że trzeba się zgodzić na przystąpienie do takiej grupy, tj. trzeba zaakceptować zaproszenie osoby zakładającej grupę. Jak czytamy w sekcji „Zaproszenia do rozmowy” platformy Twitter: „Czy chcesz dołączyć do tej grupy? Jej członkowie nie będą wiedzieli, że widziałeś/aś zaproszenie do momentu, aż je zaakceptujesz”.Jeśli ktoś uznaje takie zaproszenie za podstęp czy błąd, można je odrzucić. Jeśli ktoś uznaje samą grupę za niewłaściwą, można skorzystać również z opcji „Zgłoś rozmowę”.