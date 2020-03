Była gwiazda NBA zapewni Nowemu Jorkowi 10 mln masek

Były koszykarz ligi NBA Stephon Marbury – uczestnik igrzysk w Atenach, a obecnie trener zespołu chińskiej ligi Royal Fighters Pekin – zapewni Nowemu Jorkowi 10 mln masek dla personelu medycznego i innych walczących z koronawirusem na pierwszej linii.

„To, że mogę pomóc Nowemu Jorkowi, jest ważne dla mojego serca. Cokolwiek się stanie, zawsze będę podkreślał, że pochodzę z Brooklynu” – powiedział dziennikowi „New York Post” dwukrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA, brązowy medalista olimpijski z 2004 r.



Maski mają dotrzeć do Nowego Jorku, który jest epicentrum pandemii w USA, w kilku transzach – po 2 mln sztuk – w ciągu pięciu tygodni.



Koszykarz, który w NBA grał w New Jersey Nets, Phoenix Suns, New York Knicks czy Boston Celtics, przyznał, że dzięki kontaktom w Chinach udało mu się kupić maski, których ceny cały czas rosną, za rozsądną sumę - 2,75 dol. za jedną.



W Nowym Jorku odnotowano 59 513 zakażeń wirusem SARS-Cov-2. Zmarło 965 osób.



Marbury grał w lidze chińskiej od 2011 do 2018 r. i zdobył trzy tytuły mistrzowskie. W 2015 r., gdy w wieku 38 lat wywalczył trzecie złoto, w finałowej rywalizacji odnotował średnio 29,7 pkt, 5,7 asysty, 4,8 zbiórki oraz 2,0 przechwytu. Od 2019 r. 43-latek jest trenerem drużyny z Pekinu.





