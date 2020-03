Znów wpadka. Kidawa-Błońska tłumaczy się ze słów na Prezydium Sejmu... i brnie dalej [WIDEO]

Małgorzata Kidawa-Błońska po raz kolejny odniosła się do swojej niesławnej wypowiedzi z Prezydium Sejmu, gdy stwierdziła – jak przekazali to obecni na spotkaniu wicemarszałkowie Małgorzata Gosiewska (PiS) i Piotr Zgorzelski (PSL) – że „konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia”. Wicemarszałek Kidawa-Błońska w trakcie wywiadu dla Video-KOD próbowała wytłumaczyć się z faux-pas, jednak nie wyszło to najlepiej.

– Życie człowieka jest bardzo ważne, ale ważne jest to, jakie wartości w swoim życiu reprezentujemy – stwierdziła enigmatycznie wicemarszałek, odnosząc się do słów z zeszłotygodniowego Prezydium Sejmu.



– Przecież za konstytucję ginęli ludzie – w obronie konstytucji – ale tu, ja powiedziałam zdanie, które padło, że dla mnie bardzo ważne jest, żebyśmy zapewniając ludziom bezpieczeństwo pamiętali, że wartości są ważne, i że życie ludzkie jest ważne, a nie poza... nie ponad wszelką cenę – ciągnęła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, praktycznie potwierdzając wcześniejsze słowa Małgorzaty Gosiewskiej i Piotra Zgorzelskiego dotyczące środowego Prezydium Sejmu.



Warto zauważyć, że stwierdzenie może budzić wątpliwości ze względów historycznych – obecna ustawa zasadnicza weszła w życie 17 października 1997 r. i w jej obronie raczej nikt życia nie oddał. Poświęcenie Polaków – często ofiara życia – na przestrzeni dziejów można wiązać raczej z pragnieniem suwerenności czy wyzwoleniem się spod okupacji, a nie przywiązaniem do pojedynczego aktu prawnego.



– Znamy przypadki z historii z ludzi, którzy kierowali się właśnie wartościami i czymś więcej niż tylko interesem danej chwili – skwitowała Kidawa-Błońska, zostawiając swojego rozmówcę w lekkiej konsternacji.

Pani @M_K_Blonska: Za konstytucję ginęli ludzie, w obronie konstytucji...

Życie ludzkie jest ważne, ale nie ponad wszelką cenę. ��‍♂️ pic.twitter.com/HE3Sx6UKzr — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) March 29, 2020

