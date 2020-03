Szef Izby Lekarskiej Portugalii o epidemii koronawirusa: potrwa jeszcze kilka miesięcy

Przewodniczący portugalskiej Izby Lekarskiej (OM) Miguel Guimaraes w niedzielnym wywiadzie dla telewizji RTP wyraził przekonanie, że epidemia w tym kraju potrwa jeszcze kilka miesięcy. „Jesteśmy dopiero na początku” – powiedział.

Szef OM wskazał, że przesunięcie w sobotę przez ministerstwo zdrowia Portugalii prognozy szczytu zakażeń koronawirusem było słuszną decyzją. Wyraził jednak wątpliwość, czy największa liczba infekcji w tym kraju rzeczywiście nastąpi pod koniec maja, jak obecnie szacuje resort.



– To kolejne takie przesunięcie, jeśli chodzi o oczekiwania ministerstwa zdrowia odnośnie do szczytu pandemii w naszym kraju. Ja uważam, że potrwa ona jeszcze kilka miesięcy – dodał.



Guimaraes powiedział, że Portugalia jest dopiero w pierwszej fazie” epidemii, o czym świadczą - jak podkreślił - duże przyrosty liczby zgonów i zakażeń.



Z soboty na niedzielę wskutek koronawirusa zmarło w Portugalii 19 osób. Łącznie zanotowano już 119 ofiar śmiertelnych. Z kolei w ciągu ostatnich 24 godzin liczba przypadków zakażenia wzrosła z 5170 do 5962.



Szef OM wskazał na pilną potrzebę uzupełnienia sprzętu i materiałów medyczno-ochronnych w publicznej służbie zdrowia. – Te braki trzeba zaspokoić jak najszybciej z uwagi na błyskawiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa – podkreślił.



Guimaraes przestrzegł, by nie wierzyć, że tylko osoby najstarsze są najbardziej podatne na zakażenie koronawirusem.





