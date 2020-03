Specjalnie dla widzów TVP Info przygotowała specjalny poradnik w sprawie epidemii koronawirusa. Zaproszeni do studia eksperci wyjaśniają co jest prawdą, a co fałszem w walce z epidemią. W jednym z odcinków naszego programu dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, podał przepis na idealny środek dezynfekujący, który każdy z nas może zrobić w domu.

