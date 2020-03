Politolog: PO może teraz rozważać wystawienie innego kandydata na prezydenta

Myślę, że to jest przygotowanie się na taki wariant, w którym Platforma (Obywatelska – red.) będzie starała się odciąć od tych wyborów, więc to zawieszenie jest pewnym aktem protestu – powiedział portalowi tvp.info politolog dr Sergiusz Trzeciak. Odniósł się w ten sposób do deklaracji kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w której ogłosiła ona zawieszenie swojej kampanii wyborczej. Przypomniał, że jeśli wybory zostałyby przełożone, to PO może rozważać wystawienie innego kandydata.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak podkreślił nasz rozmówca, w obecnym momencie prowadzenie skutecznej kampanii przez Kidawę-Błońską i kontrkandydatów Andrzeja Dudy nie jest możliwe. Dr Trzeciak zwrócił również uwagę, że jeżeli termin wyborów uległby zmianie, to wtedy „mogłoby nastąpić nowe otwarcie”.



– Myślę, że w Platformie rozważane są jednak różne perspektywy, łącznie z wystawieniem innego kandydata – ale to tylko w przypadku przełożenia wyborów. Jeżeli wybory odbyłyby się 10 maja, to wtedy nic się już nie może zmienić. Jeżeli byłby to zaś okres do jesieni, to jest to już dostatecznie długi okres, aby rozważyć różne inne scenariusze, w tym zmianę kandydata – powiedział politolog.



W niedzielę podczas konferencji przed Sejmem Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że całkowicie zawiesza swoją kampanię wyborczą. Wcześniej wzywała do bojkotu planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich, ponieważ jej zdaniem zorganizowanie ich w tej sytuacji „byłoby działaniem wręcz zbrodniczym”.

#wieszwiecej Polub nas