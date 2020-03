Madryt nie nadąża z kremacją ofiar śmiertelnych epidemii

Krematoria w Madrycie nie nadążają z codziennym spopielaniem zwłok ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa. Mimo udostępnienia miejskiego lodowiska na kostnicę w stolicy Hiszpanii nadal brakuje miejsca na przechowywanie ciał zmarłych do czasu kremacji.

„Istnieje limit możliwości grzebania i spopielania zwłok i ten limit, ze względu na codzienną liczbę zmarłych, został w Madrycie przekroczony” – powiedział burmistrz stolicy, Jose Luis Martinez-Almeida w wywiadzie z gazetą „El Espanol”. „Potrzebujemy odpowiednio dużej kostnicy do składania ciał przed ich kremacją. Brakuje też czasu na codzienne spopielanie i grzebanie zmarłych” podkreślił.



Wobec przeciążenia zakładów pogrzebowych z pomocą przyszły siły zbrojne. Rząd upoważnił specjalną wojskową jednostkę ratunkową (UME), aby w czasie obowiązującego obecnie stanu zagrożenia epidemicznego odbierała ciała ze szpitali lub domów i przewoziła je do krematoriów w innych częściach kraju – poinformował dziennik „El Mundo”. Pojazdy wojskowe transportują ciała do krematoriów znajdujących się nawet 400 km od stolicy kraju.



Od poniedziałku zostanie udostępniony jako nowa kostnica ogromny budynek w Madrycie, pierwotnie przeznaczony na siedzibę Instytutu Sądowego – poinformował dziennik „El Pais”. „W zakładach pogrzebowych zwykle dobrze sobie radzimy z emocjami – powiedział Mario, dyrektor jednego z madryckich zakładów pogrzebowych w rozmowie z „El Confidencial”. „Ale teraz to już jest załamanie psychiczne. Widzisz, że rodziny rozpadają się w 15 minut, że życie jest jednym westchnieniem, że ludzie przeżywają tragedie. Jest ciężko” – stwierdził.



Premier rządu Wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso wobec ogromnej liczby zmarłych i zakażonych w stolicy ogłosiła żałobę w regionie. Od poniedziałku aż do odwołania flagi państwowe będą spuszczone do połowy masztu i codziennie w południe pamięć ofiar będzie czczona minutą ciszy.



W niedzielę w Madrycie odnotowano 3 082 zgonów osób zakażonych koronawirusem i 22 677 infekcji; najwięcej ze wszystkich 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii.





