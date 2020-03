Polscy lekarze jadą do Włoch. Pomogą w walce z koronawirusem

Grupa polskich lekarzy wylatuje w poniedziałek do Włoch. 15-osobowy zespół będzie pomagał w walce z koronawirusem we włoskim mieście Brescia w Lombardii, gdzie sytuacja w związku z epidemią jest najtrudniejsza.

W skład polskiej grupy wchodzą lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy oraz medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.



Prezes PCPM Wojciech Wilk mówił Polskiemu Radiu, że polski zespół poleci na miejsce wojskowym samolotem i spędzi tam dziesięć dni. – Polscy lekarze i ratownicy medyczni lecą na dziesięć dni do Brescii w północnych Włoszech, aby tam wesprzeć pracę jednego ze szpitali polowych, zbudowanych do leczenia osób zakażonych koroanwirusem. Mam nadzieję, że misja polskich lekarzy będzie wyrazem solidarności, jak i konkretną pomocą dla zmagającego się z epidemią koronawirusa włoskiego systemu ochrony zdrowia – dodaje Wojciech Wilk.



Wszyscy lekarze zostali w ostatnich dniach przebadani na obecność koronawirusa i są zdrowi. Do Włoch zabiorą ze sobą dodatkowy sprzęt ochronny. Po powrocie do kraju spędzą dwa tygodnie w kwarantannie.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie jest placówką, która m. in. zatrudnia lekarzy, zajmujących się epidemiami. Z kolei w ramach Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej od kilku lat działa specjalny zespół szybkiego reagowania, certyfikowany przez ONZ. Grupa działała już m. in. podczas klęsk żywiołowych i konfliktów w Nepalu, Peru, Libanie i na Ukrainie.



Według najnowszych danych włoskiej obrony cywilnej dzisiaj na powikłania związane z koronawirusem we Włoszech zmarło ponad 750 osób, a łączna liczba ofiar to około 10,8 tys., czyli trzy razy więcej niż w Chinach. Łączna liczba wszystkich zakażonych to ok. 92,5 tys.