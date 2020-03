Internauci komentują decyzję Kidawy-Błońskiej o zawieszeniu kampanii

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała w niedzielę, że całkowicie zawiesza swoją kampanię wyborczą. Jej zapowiedź jest szeroko komentowana przez internautów.

Podczas konferencji przed Sejmem wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, zwracając się do swoich kontrkandydatów, że teraz jest czas, aby powiedzieć jasno i wyraźnie, że 10 maja wybory prezydenckie nie mogą się odbyć.



– Zawieszam całkowicie swoją kampanię. Będę zajmowała się tylko tym, co dotąd, czyli będę realizowała zadania, którą stoją przed posłem Rzeczypospolitej – dodała. Wcześniej wzywała do bojkotu wyborów prezydenckich, ponieważ jej zdaniem zorganizowanie ich w tej sytuacji „byłoby działaniem wręcz zbrodniczym”.



Jej słowa są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. „I to mówi osoba, która zagnała wszystkich posłów do sejmu na obrady, zamiast zrobić to zdalnie... I już nawet nie chodzi o tych posłów, ale o te 400 osób obsługi, które też musiały przyjść tam do pracy. To też są zwykli ludzie, zwykli pracownicy, tak jak reszta spoleczenstwa! To o nich się nie martwiła?!” – napisała jedna z użytkowniczek Facebooka.



„11 marca Kidawa: Przesunięcie wyborów to nie jest dobry pomysł; Nastepuje seria wizerunkowych wpadek MKB; Fatalne sondaże ; 29 marca rano Budka sugeruje możliwość wymiany MKB ; 29 marca popołudniu Kidawa apeluje o bojkot wyborów, następnie zawiesza swoją kampanię. GAME OVER PO” – napisał z kolei użytkownik Twittera.

Ale kandydatury nie wycofuje? — blada_krajalnica (@zal_patrzec) March 29, 2020

-11 marca Kidawa: Przesunięcie wyborów to nie jest dobry pomysł

-Nastepuje seria wizerunkowych wpadek MKB

-Fatalne sondaże

-29 marca rano Budka sugeruje możliwość wymiany MKB

-29 marca popołudniu Kidawa apeluje o bojkot wyborów, następnie zawiesza swoją kampanię.

GAME OVER PO — WaldemarKowal (@waldemarkowal) March 29, 2020

@M_K_Blonska zawiesza swoją kampanię. Milczenie jest złotem. — Paweł Badzio (@Pawel_Badzio) March 29, 2020

