Koronawirus w Polsce. W ramach akcji „LOT do domu” powróciło ponad 41 tys. Polaków

W ramach akcji „LOT do domu” ponad 41 tys. Polaków powróciło do kraju – informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Lotnicza operacja rozpoczęła się 15 marca, po zamknięciu polskich granic w związku z epidemią koronawirusa.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak informuje MSZ, narodowy przewoźnik pomógł też powrócić do swoich domów 700 obywatelom krajów Unii Europejskiej, a także kilkuset obywatelom innych państw.



Dzisiaj PLL LOT realizuje dziesięć rejsów. Są to połączenia z Singapurem, Londynem, Edynburgiem, Amsterdamem, Bergen, Sztokholmem, Paryżem, Chicago, Limą i Cancun.



W chwili rozpoczęcia akcji „LOT do domu” chęć powrotu do kraju deklarowało ponad 45 tysięcy osób.

#LotDoDomu to bezprecedensowa operacja w historii #Polska.



Dzięki działaniom m. in. ���� Służby Zagranicznej i #PLLLOT do tej pory pomogliśmy wrócić do ��:



✅ponad 41 tys. ����

✅ok. 700 obywatelom ����

✅setkom obywateli innych państw ��#solidarity��������#EUsolidarity pic.twitter.com/qxICPusstU — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ���� (@MSZ_RP) March 29, 2020

#wieszwiecej Polub nas