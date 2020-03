Kominiarki mogą pogrążyć chuliganów z Gorzowa

Gorzowscy policjanci zatrzymali trzech kolejnych chuliganów, którzy brali udział w bójce między zwolennikami Stilonu i Stali. W ustaleniu uczestników ustawki, śledczym mogą pomóc ślady biologiczne, zabezpieczone w porzuconych kominiarkach i ochraniaczach na zęby.

Do bójki między zwaśnionymi pseudokibicami Stilonu i Stali doszło w sobotę 21 marca w Gorzowie Wielkopolskim. U ulic Warszawskiej i Parkowej walczyło ze sobą od 30 do 40 osób. Przedstawiciele Ultras Stilon tak przedstawiali okoliczności potyczki: „Podczas patrolu miasta w 3 samochody Młodego Stilonu wpadamy w zasadzkę żółtych k... Mimo przewagi liczebnej tych dz… (25-30 osób) r…y ich i zmuszamy do ucieczki. Ci co nie uciekli zaliczają KO i tracą fanty. Podczas starcia żadnych psów. Pojawiły się kilka minut po wszystkim i pozbierały to g… z ulicy”.



Potyczka trwała niespełna kilka minut. Gdy na miejsce dotarły policyjne patrole, udało się zatrzymać dziewięciu młodych mężczyzn. Głównie kiboli Stali.

Ukryli twarze, ale nie DNA



Policjanci z komendy miejskiej zaczęli ustalać uczestników zajścia. Jako, że na współpracę zatrzymanych nie mogli liczyć, skupili się na zabezpieczaniu takich dowodów jak m.in. nagrania z monitoringów czy relacje świadków. Co ciekawe, dowodów przeciwko chuliganom mogą dostarczyć także porzucone lub zgubione przez nich kominiarki czy ochraniacze na szczęki. Technicy kryminalistyczni zabezpieczyli bowiem, znajdujące się na nich ślady DNA.



Dzięki dowodom, od środy do piątku zatrzymano trzy kolejne osoby biorące udział w potyczce. To mężczyźni w wieku: 23, 37 i 22 lat. Wszyscy znani są w środowisku pseudokibiców. Wszyscy usłyszeli lub usłyszą zarzuty „udziału w bójce lub pobiciu, podczas której narazili współuczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia”.



Dwaj pierwsi już trafili do aresztu. Gorzowscy kryminalni zapowiadają już kolejne zatrzymania.