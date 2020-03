Gmina Biskupiec: Wójt zakażony koronawirusem

Wójt gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek jest wśród 10 osób z powiatu nowomiejskiego (woj. warmińsko-mazurskie), które otrzymały w niedzielę wyniki badań potwierdzające zakażenie koronawirusem. Samorządowiec przekazał, że czuje się dobrze.

Wójt Biskupca potwierdził otrzymanie dodatnich wyników badań laboratoryjnych i powiedział, że przechodzi chorobę bezobjawowo.



– Czuję się dobrze, nie mam żadnych objawów, które mogłyby sygnalizować, że coś jest nie tak – dodał.



Zaznaczył, że nie wie jeszcze, czy pozostanie w izolacji na kwarantannie domowej, czy będzie hospitalizowany w szpitalu zakaźnym w Ostródzie. – Czekam na decyzję sanepidu – wyjaśnił.



Dobek powiedział również, że decyzje dotyczące innych pracowników urzędu gminy są zależne od wytycznych inspekcji sanitarnej. Jego zdaniem, należy się spodziewać, że urzędnicy, z którymi miał kontakt w ostatnich dwóch tygodniach, będą objęci kwarantanną, a pozostali zapewne będą nadal normalnie pracować.

Zapewnił, że ciągłość funkcjonowania urzędu gminy w Biskupcu zostanie zachowana, a decyzje – w razie potrzeby – będą podejmowane zdalnie.

– Mieszkańcom chcę przede wszystkim przekazać to, żeby nie wychodzili z domów, jeżeli nie muszą, i utrzymywali jak najmniej kontaktów. Trzeba się pilnować, dbać o siebie i o innych – podkreślił.



Wójt Biskupca – jak mówił – był jedną z osób, które 16 marca wzięły udział w posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego w Nowym Mieście Lubawskim z udziałem służb i przedstawicieli samorządów z powiatu. Spośród uczestników tego spotkania zakażenie koronawirusem wykryto potem u osoby z kierownictwa miejscowego sanepidu, następnie u funkcjonariusza powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej, a w sobotę u komendanta powiatowego policji. Po stwierdzeniu tych przypadków budynki instytucji zdezynfekowano, część pracowników objęto kwarantanną, a w razie potrzeby do wspierania działań w powiecie nowomiejskim mają być kierowane jednostki z sąsiednich powiatów.



Do tej pory zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w sumie u 56 osób z Warmii i Mazur, jedna z nich wyzdrowiała. Najwięcej, tj. 15 zakażeń, odnotowano w powiecie nowomiejskim. W Elblągu było 14 zakażeń, w Olsztynie - siedem, w powiecie olsztyńskim – pięć, w braniewskim – cztery, po dwa w powiatach elbląskim, oleckim i ostródzkim oraz po jednym w powiatach giżyckim, iławskim, kętrzyńskim, piskim i szczycieńskim.