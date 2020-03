Koronawirus. Najczarniejsza doba w Hiszpanii. Ogromna liczba zgonów

W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii zmarło z powodu zakażenia koronawirusem 838 osób, to najwięcej jak do tej pory, jeśli chodzi o bilans dobowy. W sumie liczba zmarłych w tym kraju sięgnęła 6 528 osób.

Hiszpania to po Włoszech kraj z największą liczbą ofiar epidemii. Jak informuje hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia w sumie odnotowano 78 797 przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych wzrosła o ponad 6 i pół tysiąca osób.



Wczoraj hiszpański rząd wprowadził nowe restrykcje w związku z epidemią. Premier Pedro Sanchez w telewizyjnym wystąpieniu ogłosił, że większość obywateli będzie musiała przestać pracować. Na posterunku pozostaną ci pracownicy, którzy są niezbędni w sytuacji epidemii.



Zgodnie z zapowiedziami premiera, pracownicy otrzymają pensje, ale w późniejszym terminie będą musieli nadrobić stracone godziny. Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 30 marca do 9 kwietnia.



Od dwóch tygodni w Hiszpanii zamknięte są restauracje, bary, puby, a także te sklepy, które nie sprzedają artykułów pierwszej potrzeby. Nie działają również szkoły i uniwersytety. Ulice hiszpańskich miast patroluje policja, funkcjonariusze zatrzymują autobusy i samochody, aby sprawdzić, czy pasażerowie mają powód, by wyjść z domu.

