Koronawirus – podsumowanie ostatniej doby w kraju i na świecie

Zgodnie z prognozami ekspertów koronawirus nie zwalnia, a w ciągu ostatnich godzin liczba zgonów wywołanych patogenem z Chin wzrosła na całym świecie do niespełna 31 tys. Pogarsza się sytuacja w największych ogniskach epidemii: Włochach, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy krótki przegląd tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju i na świecie.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



1. Polska: rekordowy przyrost zakażeń w ciągu doby



Od soboty do niedzielnego poranka w Polsce zmarły trzy osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2. Pierwszy dzień weekendu w naszym kraju był także rekordowy, jeśli chodzi o wzrost przypadków zakażeń koronawirusem – w ciągu doby odnotowano ich aż 249.



2. Pierwszy przypadek śmiertelny niemowlęcia zakażonego koronawirusem



W amerykańskim stanie Illinois z powodu koronawirusa zmarło niemowlę – poinformował gubernator J.B. Pritzker. To pierwszy na świecie przypadek śmierci tak małego dziecka z powodu choroby Covid-19.

Gubernator podkreślił również, że zakażenie wirusem „rzadko kończy się śmiercią” wśród dzieci.



3. Superszybkie testy – wynik w ciągu 5 minut



Ze Stanów Zjednoczonych płyną także dobre wieści. Amerykanie mają superszybki test na koronawirusa. Rząd zatwierdził do użytku test dający wynik w ciągu pięciu minut.



W przyszłym tygodniu urządzenia do badania próbek mają otrzymać szpitale oraz przychodnie w całym kraju.



4. Zdecydowane kroki w Hiszpanii. Wyższy poziom kwarantanny



O 838 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa – poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 6528. W Hiszpanii zakażonych jest ponad 78 tysięcy osób.

Z powodu nasilającej się epidemii tamtejszy rząd wprowadza dodatkowe ograniczenia . Pracownicy instytucji i firm, których działalność nie jest niezbędna dla funkcjonowania państwa, będą musieli pozostać w domach do 9 kwietnia – ogłosił w sobotę premier Pedro Sánchez.



5. Atak epidemii na brytyjski rząd



W sobotę już trzeci członek gabinetu Borisa Johnsona poddał się izolacji w związku z koronawirusem – o objawach poinformował minister ds. Szkocji Alister Jack . Wcześniej pozytywne wyniki testu potwierdzono już u ministra zdrowia Matta Hancocka i wspomnianego premiera – Borisa Johnsona.



Swoją ocenę dot. rozwoju epidemii na Wyspach wyraził Stephen Powis, dyrektor medyczny angielskiego oddziału NHS, czyli brytyjskiej służby zdrowia.



– Jeśli liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii będzie mniejsza niż 20 tys., można będzie uznać, że kraj dobrze poradził sobie z epidemią – powiedział brytyjski ekspert .