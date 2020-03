„Jak się ogarnąć?”. Salezjanie zapraszają na rekolekcje online

Salezjański Portal Młodzieżowy oraz wszystkie cztery Inspektoria Salezjanów w Polsce przygotowały Ogólnopolskie Rekolekcje Salezjańskie Dla Młodych. Wydarzeniu online, które rozpocznie się dzisiaj, przewodzić będzie hasło „Jak się ogarnąć?”.

Rekolekcje będą miały formę codziennej transmisji live z konferencją. Będą się odbywać na facebookowym profilu „Salezjański Portal Młodzieżowy”.



– Wydarzenie jest odpowiedzią na prośby młodzieży, którą znamy. Poprosiła nas ona o jakąś formę obecności w tym czasie pandemii i odseparowania. Widać, że potrzebują wsparcia duchowego, stąd też wsłuchaliśmy się w ich sugestie odnośnie zagadnień, jakie zostaną podjęte podczas nauk rekolekcyjnych – wyjaśnia ks. Mariusz Jawny, odpowiedzialny za rekolekcje.



Tematy, które zostaną poruszone w czasie rekolekcji, nazwano językiem młodzieżowym. „O tym, co nas spina” (o nałogach), „Nie chodzi o prysznic” (o czystości w relacjach damsko-męskich) czy „Dajcie mi wszyscy święty spokój” (o relacjach z rodzicami i starszymi) – to tylko niektóre z nich.

źródło: KAI

– Nazwa rekolekcji nawiązuje do tego, że wszyscy w czasie trwającej epidemii koronawirusa są jakoś zagubieni i musimy się jakoś odnaleźć, po młodzieżowemu „ogarnąć”. Zachęcamy, by ten czas wielkopostny przeżyć z nami – dodaje ks. Jawny, zaznaczając, że podczas transmisji młodzi będą mogli kaznodziejom zadawać nurtujące ich pytania.Wśród salezjańskich rekolekcjonistów znaleźli się m.in. ks. Dominik Chmielewski, ks. Andrzej Król, ks. Piotr Lorek, ks. Paweł Kajl i ks. Michał Mejer.Rekolekcje potrwają do 7 kwietnia. Każda nauka będzie się rozpoczynać o godz. 17:00.