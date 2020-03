Była działaczka PO do Kierwińskiego: Nie schodźmy do rynsztoku

Marcin, znamy się od kilku lat. Mariusza Zagozdę znasz i współpracowałeś z nim. Proszę, nie zaprzeczaj, bo nie ma to sensu. Nie schodźmy do rynsztoku z udowadnianiem prawdy - napisała była działaczka Platformy Obywatelskiej Aleksandra Wasilewska w odpowiedzi na zapewnienia posła Marcina Kierwińskiego, że Platforma „nie ma nic wspólnego z tym profilem” czyli SokiemzBuraka.

W piątek w sieci pojawiły się zrzuty ekranów, na których znalazły się osoby, które redagowały bądź redagują profil SokzBuraka, prezentujący fakenewsowe i nienawistne treści na Facebooku.



Wśród nich są m.in. senator PO Marcin Bosacki, kandydat do Sejmu z list KO Jarosław Marciniak (KOD) i sympatyzujący z PO dziennikarze: Przemysław Szubartowicz (pracownik TVP i Polskiego Radia za rządów PO-PSL), była dyrektor „Trójki” Magdalena Jethon, pisząca w „GW” Katarzyna Mortoń czy prowadząca kanały PO w mediach społecznościowych współpracowniczka Sławomira Neumanna Beata Kurek.



Przypomnijmy, że o powiązaniach PO z SokiemzBuraka mówiło się już od dawna. „Sieci” pisały, że twórcą profilu jest Mariusz Kozak-Zagozda, sowicie wynagradzany przez Platformę Obywatelską w ramach pracy klubu parlamentarnego, kolejnych kampanii wyborczych oraz przez związany z PO warszawski ratusz Rafała Trzaskowskiego i spółki miejskie.



O powiązania PO z profilem był pytany w TVP Info poseł Marcin Kierwiński. - PO nie ma nic wspólnego z tym profilem, to zamyka temat - oznajmił i ocenił, że prezentowane tam treści są „rzeczywiście mocną satyrą”.



Na takie słowa posła PO zareagowała na Twitterze była działaczka tej partii. „Marcin, znamy się od kilku lat. Mariusza Zagozdę znasz i współpracowałeś z nim. Mariusz pracował w Klubie Parlamentarnym. Borys Budka zwolnił go z Klubu. I proszę, nie zaprzeczaj, bo nie ma to sensu. Nie schodźmy do rynsztoku z udowadnianiem prawdy” - napisała.

— Aleksandra Wasilewska (@PlatformaVideo1) March 29, 2020

