Dramatyczny apel sióstr z Ibramowic. Nie mają już pieniędzy

Siostry zakonne Norbertanki ze zgromadzenia w Ibramowicach znalazły się w dramatycznej sytuacji – nie mają już pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe. Zaapelowały o pomoc i wsparcie finansowe.

O sprawie informuje portal glos24.olkusz. W artykule czytamy, że pandemia koronawirusa spowodowała, że nikt już nie może odwiedzać sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach. Epidemia „zatrzymała ruch pielgrzymkowy, turystyczny i rekolekcyjny”.



„Sióstr nie stać na ogrzewanie i zaspokojenie podstawowych egzystencjalnych potrzeb. W dodatku ciążą na nich długi związane z koniecznym remontem obiektu stanowiącego dziedzictwo narodowe” - czytamy.



„Nie mając już żadnych rezerw finansowych (raczej horrendalne długi ze względu na prowadzony remont!) wyczerpawszy wszelkie możliwe źródła pozyskiwania wsparcia w obecnym czasie zwracam się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z gorącą i bardzo serdeczną prośbą o wsparcie mojego apelu – czy to w formie jakiejś cegiełki, czy to w formie polecenia naszej sprawy innym Dobrym Ludziom poprzez przesyłanie tej informacji dalej drogą elektroniczną wśród swoich krewnych i znajomych itp., itd... Obecnie nie mamy już pieniędzy nawet na zaspokojenie bieżących potrzeb egzystencjalnych, takich jak np. ogrzewanie klasztoru…” - napisała przeorysza, s. Faustyna Maria Przybysz.



Przelewu środków można dokonać na następujące konto bankowe: Klasztor Sióstr Norbertanek, Imbramowice 105, 32-353 Trzyciąż Bank Pekao SA: 96 1240 1431 1111 0010 0609 0925.



Darowiznę można przekazać również za pośrednictwem PayPala lub przy użyciu karty debetowej lub kredytowej pod linkiem: link

