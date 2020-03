W Opocznie będzie nowy respirator. Zebrano ponad 100 tys. w ramach akcji „Zanurzeni w Miłości”

W zaledwie jeden dzień udało się zebrać pieniądze na respirator w Opocznie. Było to możliwe dzięki zbiórce pieniędzy w ramach akcji „Zanurzeni w Miłości”. Zbiórkę od tygodnia prowadzi Fundacja SMS z Nieba z we współpracy z diecezjalnymi oddziałami Caritas. Działania są związane z epidemiąkorona wirusa w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Na stronie akcji „Zanurzeni w Miłości” poinformowano o zebraniu całej kwoty na zakup respiratora, czyli 105 tys. zł.



Do tej pory udało się zakupić aż siedem sztuk tego specjalistycznego sprzętu. Respiratory otrzymały Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zespolony Szpital w Szczecinie, Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, a także szpitale w Siedlcach, Lublinie, Bielsku Podlaskim i Opocznie.



Dziś trwa zbiórka na sprzęt w szpitalu w Radomiu. „Dziś rano skończyliśmy zbiórkę na respirator dla Opoczna. Zbieramy na Radom. Zapraszamy do włączania się w zbiórkę” – czytamy na stronie zanurzeniwmiłości.pl gdzie można dokonywać dowolnych wpłat na zakup sprzętu.



– Uznaliśmy, że połączenie sił, może zaowocować jeszcze większym dobrem. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Zaczynamy od Koszalina, stąd wychodzi iskra, ale naszym marzeniem jest to, aby objąć pomocą finansową jak najwięcej szpitali w Polsce – mówił tydzień temu ks. Rafał Jarosiewicz, szef fundacji, znanej m.in. z organizacji rekolekcji na Stadionie Narodowym.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Na jeden respirator potrzeba ponad 100 tys. Wszelkie koszty przeprowadzenia tej akcji pokryją organizatorzy z funduszy własnych oraz partnerzy.Akcja rozpoczęła się 22 marca.