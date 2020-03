Spacer nie wyjdzie Ci na zdrowie i to nie tylko przez koronawirusa. Smog niemal w całej Polsce

Epidemia koronawirusa w znacznym stopniu wstrzymała gospodarkę i transport. W większości polskich miast komunikacja publiczna kursuje ze zmniejszoną częstotliwością, co także powinno mieć zbawienny wpływ na jakość powietrza. Tak się jednak nie dzieje. W niedzielę na większości obszaru Polski wyraźnie przekroczone są normy smogu, który szczególnie dotknie stolicę, centrum i południowy-wschód kraju.

Dobrego powietrza można zaczerpnąć jedynie nad morzem, w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim.



Jednak im niżej na mapie Polski, tym sytuacja gorsza, a w niektórych dużych miastach stężenie pyłów PM2.5 i PM 10 utrzyma się przez cały dzień na poziomie kilkuset procent dopuszczalnej normy.



Tak jest choćby w Łodzi, gdzie stężenie PM 2.5 wynosi w niedzielę 97 µg/m³, co wskazuje na przekroczenie normy dla tego pyłu o blisko 400 proc. Podobna sytuacja jest w Krakowie i na Śląsku.



Najgorzej na mapie kraju wygląda jednak Warszawa, gdzie poziom pyłu PM 2,5 został przekroczony o 650 proc.





W piątek władze stolicy informowały, że na ten moment nie można potwierdzić tezy, że jakość powietrza w stolicy zmieniła się w stosunku do tej z początku marca, kiedy nie było epidemii koronawirusa w Polsce. Nie zarejestrowano w ostatnich dniach wyraźnego spadku stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu.Co wpływa na taki stan rzeczy?

Choć ruch na ulicach wyraźnie zmniejszył się z powodu stanu epidemii, to zwiększyła się emisja zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków. Wpływ mają także warunki meteorologiczne – czyli brak opadów oraz słaby wiatr oraz pylenie roślin.



Polski Alarm Smogowy podkreśla, że głównym źródłem pyłu w naszym kraju jest spalanie paliw stałych w domowych kopciuchach – przestarzałych i nieefektywnych źródłach ciepła.



Wykonując pracę zdalną w okresie narodowej kwarantanny ograniczamy aktywność i mniej się ruszamy – wówczas ogrzewamy jeszcze więcej, niż gdybyśmy byli w tym czasie w miejscu pracy. Istotna jest jednak jakość wykorzystywanego do ogrzewania paliwa.



Bieżące monitorowanie jakości powietrza umożliwia polska platforma Airly , dzięki setkom czujników rozmieszczonych we wszystkich regionach kraju, a także poza jego granicami.