„Funkcjonariusz policji” na Twitterze: Jeb...ć koronawirusa

– To jest prezent od pułkownika – mówi mężczyzna w mundurze nadkomisarza policji podczas zamieszczonego na Twitterze nagrania, pokazując butelkę wódki. Twierdzi, że dostał ją około 1,5 miesiąca wcześniej, będąc na terenie Rosji. – Je...ć koronawirusa – mówi, dodając, że postanowił się „do tego przygotować najbardziej oficjalnie, jak tylko może się przygotować polska policja”.

W chwili, gdy sięga po szklankę i pije, nieoczekiwanie do pokoju wchodzi starsza kobieta – prawdopodobnie matka mężczyzny. Widząc, go mówi: – Co ty robisz, głupiejesz czy co? Mężczyzna wyprasza ją gestem dłoni z pokoju.



– I tak to się odbywa, panowie i panie oficerowie. I trzeba to zakwalifikować w tym deseniu – mówi kończąc picie. – Jeb...ć koronawirusa – powtarza kończąc nagranie.



Do nagrania odniósł się już na Twitterze rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. Jak napisał, nagranie zostało już sprawdzone. „Nie jest to funkcjonariusz i prawdopodobnie będzie wszczęte postępowanie o wykroczenie w sprawie użycia munduru” – napisał.

Sprawdzaliśmy to nagranie - nie jest to funkcjonariusz i prawdopodobnie będzie wszczęte postępowanie o wykroczenie w sprawie użycia munduru. — Mariusz Ciarka ���� (@MariuszCiarka) March 28, 2020

#wieszwiecej Polub nas