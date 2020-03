Przedsiębiorcy do Grodzkiego: wyrażamy oburzenie pańskimi działaniami. Opóźnianie „tarczy” to kryzys

„Wyrażamy swoje oburzenie działaniami, które Pan podejmuje w związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antykryzysowej. Żądamy pilnego procedowania tej ustawy przez Senat. Zwlekanie lub opóźnianie głosowania do ogromnego kryzysu i może skutkować krachem gospodarczym” – piszą do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego. I wzywają do natychmiastowego przyjęcia „tarczy” bez poprawek.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Apelujemy do Pana oraz wszystkich Senatorów RP o natychmiastowe przyjęcie tarczy antykryzysowej uchwalonej przez Sejm RP – bez żadnych poprawek!!!” – napisali przedsiębiorcy w liście do marszałka Senatu podkreślając, że dla polskich firm „każda godzina jest bezcenna”.



W piśmie zażądano od senatorów „wprowadzenia w trybie pilnym pakietu pomocy dla polskiej gospodarki” ponieważ „zwlekanie lub opóźnianie głosowania w tej sprawie doprowadzi do ogromnego kryzysu finansowego wielu polskich rodzin i przedsiębiorstw oraz może skutkować »polskim krachem gospodarczym«”.



Przedstawiciele branży spożywczej przypomnieli, że „rozwiązania zaproponowane przez polski rząd oraz Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę” wprowadzają nie tylko szereg mechanizmów ochronnych (dopłaty do wynagrodzeń, zwolnienie z ZUS, odroczenie płatności podatkowych i innych opłat czy preferencyjne kredyty), ale także rozwiązania, które pozwolą „jeszcze skuteczniej walczyć z SARS-CoV-2 oraz chronić Polaków przed tą chorobą”.











#wieszwiecej Polub nas

źródło: FB/IzbaSpozywcza

W sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, Sejm uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki. Prezydent Andrzej Duda zaapelował wówczas do marszałka Senatu o jak najszybsze przyjęcie pakietu przez izbę wyższą.Po południu Tomasz Grodzki oświadczył, że zwoła posiedzenie Senatu w tej sprawie na poniedziałkowe popołudnie twierdząc, że jest to najszybszy możliwy termin. Nie wiadomo, czy senatorowie nie wprowadzą do ustawy poprawek, przez co projekt musiałby wrócić do Sejmu.Według Andrzeja Dudy marszałek Senatu miał zgodzić się co do tego, że ustawa powinna trafić na biurko prezydenta przed 1 kwietnia.