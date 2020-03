Koronawirus w Hiszpanii: nawet zdrowi będą musieli zostać w domach

Pracownicy instytucji i firm, których działalność nie jest niezbędna dla funkcjonowania państwa, będą musieli pozostać w domach do 9 kwietnia – ogłosił premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Nowe ograniczenia, związane z epidemią, rząd ma zatwierdzić w niedzielę.

Premier Hiszpanii, w której od połowy marca do 11 kwietnia obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego i kwarantanna dla większości obywateli, wyjaśnił, że nowy przepis wejdzie w życie w poniedziałek.



W wystąpieniu transmitowanym przez telewizję Sanchez zaznaczył, że decyzja o nowym ograniczeniu została podyktowana nasilającą się w kraju epidemią. Zapewnił też, że pracownicy zmuszeni do pozostania w domu otrzymają całą pensję, ale po ustaniu stanu zagrożenia będą musieli odpracować zaległe godziny.



Od soboty w Hiszpanii obowiązują przepisy zakazujące zwalniania pracowników z powodu epidemii koronawirusa. Zostały one przyjęte przez rząd w trybie pilnym w piątek.



Szefowa resortu pracy i gospodarki społecznej Yolanda Díaz, krótko po przyjęciu nowych przepisów wyjaśniła, że zakaz zwalniania pracowników w związku z koronawirusem będzie tymczasowy i zakończy się wraz z ustaniem epidemii. Przypomniała, że nowe prawo zostało przyjęte ze względu na wniosek złożony przez główne hiszpańskie centrale związkowe.

źródło: pap

– Rząd nie zabronił zwalniać pracowników, np. z powodów dyscyplinarnych, a jedynie zablokował możliwość zwalniania członków załogi z przyczyn ekonomicznych, technicznych, produkcyjnych oraz innych związanych z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa” – wyjaśniła Díaz.W ciągu doby pomiędzy piątkowym a sobotnim przedpołudniem liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła w Hiszpanii o 832 do 5690, a infekcji o prawie 8190 do ponad 72 tys.